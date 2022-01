Chanel: "Vamos a ganar. Lo voy a dar todo para quedar primera y traer Eurovisión aquí"

La triunfadora de la primera edición del Benidorm Fest celebra su victoria con una declaración de intenciones para los eurofans: «Prometo dar el 'show' en Eurovisión para quedar primeros». Chanel, de origen cubana y afincada en Cataluña desde los cuatro años, se convirtió el sábado en la ganadora de la preselección para representar a España en el festival europeo y acudirá en nombre de TVE en mayo al concurso que este año se celebrará en la ciudad italiana de Turín. Lo hará con 'SloMo', una canción que mezcla castellano e inglés, con toques latinos, que acompañó de una imponente coreografía que puso a bailar al público del Palacio de Deportes LIlla de Benidorm.

A sus 31 años, la artista cubana ve cómo cumple una de sus ilusiones tras dedicar una vida completa al mundo del espectáculo. Desde muy joven, se ha subido al escenario para participar en algunos de los musicales más populares de los últimos años, como 'El rey león', 'Mamma mia' o 'El guardaespaldas', también en programas televisivos e, incluso, acompañando como bailarina a artistas de la talla de Shakira.

Ganar el Benidorm Fest, dice, es el colofón a una carrera a la que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo con el fin de llegar a lo más alto. «Significa muchísimo esta victoria. No solo porque hemos trabajado muchos meses, sino porque llevo trabajando muchos años en esto. Y compartir escenario con todos estos artistas ha sido un sueño. Todavía no me lo creo. Es un regalo», asegura en la rueda de prensa, minutos antes de posar sonriente con el Micrófono de Bronce que recibió tras ganar el Benidorm Fest.

La cantante se centrará en los próximos meses en Eurovisión para ganar y traer el festival a España, 53 años después de que TVE lo organizara en Madrid gracias a la victoria de Massiel. «Vamos a ganar. Lo voy a dar todo para quedar primero y traernos Eurovisión aquí», promete Chanel, que no da muchos más detalles sobre su puesta en escena de cara a Turín, pero que sí que avisa de que se pondrá unos tacones de unos doce centímetros.

Mientras tanto, la protagonista vive al margen de las polémicas surgidas en las redes sociales y muestra su ilusión por poder representar a España en un concurso musical que siguen cada año cerca de 200 millones de personas en todo el mundo. El premio se lo dedica a su familia y amigos y, sobre todo, a Leroy Sánchez, autor de la canción. Chanel confiesa que «estaba en shock» en el momento en el que se anunció que era la ganadora del festival. «Estaba como en un sueño y era como una espectadora desde fuera», describe.

La artista también aprovecha para dedicar unas palabras contra los «mensajes tóxicos» que proliferan en las redes: «Que tomen ejemplo. Entre todos los candidatos ha habido buen rollo. Nos hemos dado la enhorabuena, nos hemos mirado a los ojos y disfrutamos. Es un festival de la canción, es arte. Unámonos y vayamos todos a una». Cabe recordar que su estilo se ha comparado con el de Eleni Foureira, la cantante chipriota que deslumbró con la canción 'Fuego' en el Festival de Eurovisión de 2018. Para ella, asegura, es un «honor» la comparación. «Pero me da rabia cuando ves a una mujer empoderada y fuerte, que baila y canta, que se nos compara entre nosotras. Cada una es diferente. A los chicos no se les compara y me parece injusto», critica.

Enfado de la audiencia

La joven no partía como favorita en el concurso musical pero tras la semifinal causó sensación. En la final del Benidorm Fest, que emitió el sábado La 1 con gran éxito de audiencia (casi 3 millones de espectadores y un 21% de cuota de pantalla), Chanel se hizo con la victoria al aglutinar un total de 96 puntos. Sin embargo, las votaciones estuvieron reñidas y la cantante recibió el mayor número de votos por parte del jurado profesional (51 puntos) frente a sus competidores. Por su parte, Rigoberta Bandini quedó en segundo lugar con 91 puntos y, en tercera posición, las gallegas Tanxugueiras (90 puntos), pese a coronarse como la opción favorita del televoto (30 puntos) y el jurado demoscópico (30 puntos).

La victoria de Chanel, eso sí, enfadó a los espectadores que reclamaron un cambio en el sistema de votos para no darle tanto peso al jurado profesional (deciden el 50% del resultado final). Desde las redes sociales, profesionales de distintos ámbitos lamentaron que el billete para Turín no recayese en Rigoberta Bandini o Tanxugueiras.

También desde la política se hicieron eco. «Ciudadanos pidiendo que en las próximas elecciones se vote como en el Benidorm Fest», escribió el portavoz de ERC Gabriel Rufián. «Tanxugueiras arrasa en las dos votaciones del público y del jurado popular del Benidorm Fest, pero no va a Eurovisión por la decisión del jurado técnico. Qué tristeza, qué inmensa rabia», añadió el periodista de RTVE Xabier Fortes.

Desde la corporación pública, respondieron en un comunicado que abrirán «un diálogo participativo» para mejorar en próximas ediciones el proceso del Benidorm Fest y anunciaron la creación de un programa de promoción de la música española en el que también tendrían hueco los participantes de este año.