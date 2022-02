De Santa Águeda a Rigoberta Bandini: devoción, mito y política en torno al pecho femenino

El sábado que viene es Santa Águeda, celebradísima en Aragón. En Zaragoza, quien más que menos acudirá a la pastelería a por una 'teta', el dulce típico de esa fecha señalada del santoral que simboliza el terrible martirio de esta joven italiana, a la que le arrancaron los pechos por defender su virginidad.

La historia de la que es, precisamente, patrona de las mujeres forma parte de un inveterado imaginario colectivo que identifica las mamas con la quintaesencia de lo femenino, un hecho que ha dado lugar a las más diversas manifestaciones ya sea en el arte, la política o la cultura popular. O en varios ámbitos a la vez, como sucedió el pasado sábado en el Benidorm Fest, cuando una canción sobre las tetas y la maternidad desató un debate nacional, mucho más allá de lo musical, que aún resuena.

"No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", se pregunta Paula Ribó/Rigoberta Bandini en la ya famosa canción. Y lo cierto es que en la historia hay innumerables ejemplos de cómo un pecho femenino ha hecho correr ríos de tinta. También de su rol como herramienta política.

Volvemos a la canción de Rigoberta Bandini: "Con una teta fuera al puro estilo Delacroix". Y es que no fue, desde luego, el pintor francés de los primeros en pintar un pecho desnudo, pero sí en identificarlo con la idea de libertad.

Más allá del arte, con el nacimiento de los movimientos feministas, mostrar los pechos en público se ha convertido muchas veces un símbolo de la liberación de las mujeres. En Estados Unidos fueron famosas las quemas de sujetadores. Ahora mismo, las 'riot girls' de Femen utilizan sus sorpresivas apariciones en público desnudas de cintura para arriba como su principal arma de guerrilla con, generalmente, importante repercusión mediática.

Mon Laferte en la alfombra roja de los Grammy NINA PROMMER

Menos agresivas aunque igualmente reivindicativas han sido otras acciones en la misma línea: a finales del 2019, la cantante chilena Mon Laferte acudió a los Grammy Latinos con los pechos al aire en protesta por la repreión política en Chile.

Los pechos desnudos también han entrado en política directamente, colándose en los mismísimos parlamentos. En el Europeo, dio la vuelta al mundo la imagen de Licia Ronzulli dando de mamar a su bebé en el Parlamento Europeo. Más estrafalaria fue la presencia de Cicciolina, la actriz porno, diputada en Italia entre 1987 y 1992, que no dudaba en mostrar un pecho a la menor ocasión.

El 'top less' también fue un símbolo de libertad en los años 70 en España, durante los años de la Transición. El destape llenó de tetas las películas en un fenómeno que entonces tenía mucho de rebeldía. Ahí estuvo Marisol, la que fuera niña prístina del franquismo, mostrando sus pechos en 'Interviú' en una portada para la historia. O Tierno Galván posando como si nada junto a una Susana Estrada con un seno desnudo en un acto en el que estaba presente Adolfo Suárez.

Todo aquello se vivió con una naturalidad que no hay que dar por sentada. Y es que la relación de las sociedades con los pechos de las mujeres tiene algo de esquizofrénico.

En una época, los años 80, en la que los desnudos formaban prácticamente parte de la cotidianeidad, un pecho díscolo pasó a formar parte de la historia televisiva de este país. En la Nochevieja de 1986, la italiana Sabrina Salerno dejó a media España ojoplática cuando en uno de sus saltitos bailando la canción 'Boys, boys, boys', dejó escapar un seno fuera del sujetador.

La famosa actuación de Janet Jackson y Justin Timberlake que acabó en escándalo. Heraldo.es

No sabía entonces que sería 'pionera' de un género oficioso, el de los 'tetagates'. Entre ellos, el más famoso fue el protagonizado por Janet Jackson en 2004 cuando en una de las actuaciones que más audiencia concita del mundo, la del intermedio de la Super Bowl, Justin Timberlake sacó a la luz un pecho de la cantante.

Janet y Justin interpretaban 'Rock your body', una canción que Pharrell Williams había compuesto originalmente para Michael, el hermano de la cantante.

Cuando sonaba la frase “gotta have you naked by the end of this song” (Tengo que desnudarte antes de que termine esta canción), Justin arrancaba una parte del vestido de Janet dejando al descubierto su pecho derecho, cuyo pezón quedaba tapado por una estrella.

El escándalo alcanzó escala planetaria y fue mucho más allá de lo anecdótico. La 'travesura' de los cantantes impuso nuevas normas de censura en las televisión, como por ejemplo el retardo de las emisiones en directo para controlar los contenidos, y supuso en la práctica el comienzo del ocaso de la carrera de Janet, cuyos vídeos, por ejemplo, dejaron de ser emitidos en la poderosa MTV. Mientras, Timberlake salió prácticamente indemne de la tormenta, que alcanzó incluso los ambientes políticos.

Casi justamente 18 años después (aquello sucedió un 1 de febrero), aún es imposible determinar en qué contexto una teta va a resultar o no escandalosa para la opinión pública.

A día de hoy, los pechos femeninos están censurados en varias redes sociales como señala a modo de protesta el hashtag #freethenipple (libera el pezón). Recientemente, el cartel de la película de Almodóvar 'Madres paralelas', que muestra un pezón del que cae una gota de leche, fue eliminado de Instagram, lo que desató las protestas de actrices como Penélope Cruz. El cartel, por cierto, ha sido premiado en la gala de los Feroz celebrada en Zaragoza.

Pero tampoco entre las mujeres ni dentro del movimiento feminista está claro lo que supone el desnudo femenino en determinadas circunstancias. Lo que para unas cosifica para otras empodera. Si algo está claro es que las tetas más que para una canción, dan para un disco doble.