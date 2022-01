Azcón: “No nos merecemos que la Generalitat insulte a Aragón y lo relegue a una posición secundaria”

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha mostrado este sábado su malestar con el hecho de que Cataluña no apueste por una candidatura en igualdad de condiciones con Aragón para los Juegos Olímpicos de 2030. El regidor ha señalado que esta polémica "no beneficia de cara a que esta candidatura se pueda convertir en realidad".

"Creo que lo que el Gobierno de Cataluña le está haciendo a Aragón no es justo. Plantear que la candidatura no puede ser en términos de igualdad es un insulto. Los aragoneses no somos ni más ni menos que nadie. La única alternativa es que esos Juegos se hagan en igualdad de condiciones. No nos merecemos que el Gobierno de Cataluña nos diga a los aragoneses que, siendo una parte residual de la candidatura, esa candidatura verá la luz. No nos merecemos que el Gobierno de Cataluña insulte al pueblo aragonés diciéndonos que tenemos que ocupar una segunda posición en un proyecto que solo saldrá si todos empujamos, si todos ponemos de nuestra parte y si tenemos claro que, en España, nadie es más que nadie”, ha señalado.

"Confío en que el COE y, fundamentalmente, el Gobierno de España, expliquen a la Generalitat que solamente hay un camino, una candidatura en pie de igualdad. Y si lo entienden, se podrá presentar en los muy pocos meses que quedan. Y, si no, estaremos fracasando", ha apuntado.

No es el único tema que ha abordado el regidor. En cuanto al hecho de que el Gobierno de Aragón apueste por construir vivienda en la Expo sin haberlo trasladado previamente al Consistorio zaragozano, Azcón ha apuntado que "no es bueno que los proyectos de vivienda del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza no estén coordinadas".

Además, el popular ha pedido a la empresa concesionaria del bus urbano y a los trabajadores que "hagan un esfuerzo para llegar a un acuerdo". "El autobús atraviesa un momento muy complicado desde el punto de vista económico fruto de la pandemia y creo que es un momento en el que todos tendríamos que hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo. Empresarios y trabajadores tienen que hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo", ha indicado.

"Creo que sería bueno para todos, fundamentalmente para los ciudadanos, que cuanto antes hubiera un acuerdo en el transporte de nuestra ciudad, porque el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy importante por mantener la calidad del transporte. Nosotros vamos a llamar al diálogo constantemente porque una huelga es evidente que no beneficia al transporte global de nuestra ciudad".