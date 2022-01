El Pirineo advierte del "error" de dejar escapar la "oportunidad histórica" de una candidatura olímpica

El mensaje lanzado por el territorio es muy claro: la tensión política entre Aragón y Cataluña solo resta posibilidades a la candidatura y no se puede dejar escapar la oportunidad histórica de unos Juegos Olímpicos de Invierno que situarían a los Pirineos a la altura de cordilleras como los Alpes o las Dolomitas, las grandes potencias europeas del esquí. Alcaldes, empresarios y deportistas asisten "atónitos" a la brecha abierta en los últimos días entre las dos Comunidades por la postura de la Generalitat, que quiere liderar el proyecto y relega a Aragón a un papel de mero "colaborador".

Para el alcalde de Jaca, ciudad con aspiraciones olímpicas desde hace décadas, la división política es un "error". "La candidatura se pone en riesgo y pierde fuerza desde el momento en que, en lugar de seguir trabajando juntos, salen los representantes de la Generalitat a hablar de discrepancias que antes no se planteaban", dice Juan Manuel Ramón. No obstante, confía en recuperar la senda del diálogo.

Él prefiere hablar de una candidatura "equilibrada", a la que Cataluña aporta el bagaje de Barcelona-92 y sus pabellones, "pero también está la experiencia de Jaca, con el Festival Olímpico de la Juventud Europea del 2007 y las universiadas, instalaciones de hielo en la ciudad y de biatlón y otros deportes en los valles". La suma, añade, aumenta exponencialmente la posibilidad de llegar a la meta, que no es otra que conseguir unas Olimpiadas.

"Los Pirineos están en condiciones de tener una candidatura con todas las fortalezas, y a día de hoy solo se me ocurre una debilidad manifiesta, esa tentación de la división"

El reparto de los distintos deportes en varias subsedes y el aprovechamiento de las infraestructuras deportivas, hoteleras y residenciales contribuiría a una candidatura "viable y sostenible ambientalmente". El COI, asegura Ramón, ya no quiere obras faraónicas, prefiere que en algunos deportes se recurra a instalaciones en otro territorio cercano, como sería el caso del salto de esquí, el bobsleigh y el luge. "Esto se solventa con la unión de Aragón y Cataluña. La capacidad hotelera de Jaca no fue suficiente para obtener unos juegos, pero sí lo es para ser una subsede. La suma hace que las debilidades hayan desaparecido. Los Pirineos están en condiciones de tener una candidatura con todas las fortalezas, y a día de hoy solo se me ocurre una debilidad manifiesta, esa tentación de la división. Si somos capaces de vencerla, ya no nos queda ninguna", señala.

La candidatura conjunta, en su opinión, no requiere de grandes inversiones, y eso facilita su consecución. Sería bueno para Jaca, para Aragón y Cataluña y para España. "Supondría un espaldarazo para las expectativas de futuro del Pirineo como destino de nieve, y para España, a la que ya no solo se la conocería por el sol y playa sino por la montaña, por tener una cordillera tan atractiva como otras en el Planeta. Nos olvidamos que hay mucha gente que no tiene montañas y no tiene nieve y que le gusta esquiar, en Portugal, Gran Bretaña o Países Bajos".

El espíritu de Viella y Jaca

Alcaldes aragoneses y catalanes asistieron el 13 de noviembre a un encuentro en Viella (Lérida) para dar su respaldo al proyecto conjunto, que tuvo su réplica en Jaca días después. Ese espíritu debería primar, opina el de Benasque, Ignacio Abadías. "Cataluña quiere protagonismo exclusivo, no quiere compartir, en su línea de autosuficiencia. Si hay unos juegos deberían ser de los Pirineos, de todos los Pirineos", declara, esperando recuperar la sintonía de esas citas.

Los empresarios, por su parte, piensan en el tirón de unos juegos, en los que Aragón no debe renunciar a ocupar un papel importante, que llevarían aparejadas mejoras en instalaciones deportivas, vías de comunicaciones y una gran promoción. "Soñamos con la unión de estaciones y con ofrecer un espacio esquiable de más de 300 km para competir con Andorra y los Alpes, y eso ayudaría muchísimo", afirma Jesús Pellejero, dueño de dos hoteles en Formigal y presidente de los empresarios del valle de Tena. "Deben ser sostenibles, no a la antigua usanza, con una villa olímpica de 2.000 casas o 30 hoteles construidos", matiza. Para él, es un proyecto ilusionante, "y más pensando en unos juegos de Cataluña y Aragón, con sedes en Zaragoza, Jaca, Barcelona...".

"Serán unos juegos totalmente sostenibles, sin despilfarros, buscando el aprovechamiento de cualquier inversión, como reconvertir una villa olímpica en viviendas sociales"

La candidatura ha creado grandes expectativas en muchos sectores. "Supondría un relanzamiento de nuestras montañas, darlas a conocer a nivel internacional. No sonarían solo las Dolomitas o los Alpes", menciona Álex Masonet, dueño de un comercio de Formigal, donde este invierno se trabaja intensamente. "Es una oportunidad histórica para la que estamos preparados, con estaciones como Formigal o Baqueira", añade.

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania también muestra su apoyo. "Ahora tiene más posibilidades que cuando fuimos por separado, y nos pondría en el mapa mundial como destino de esquí", afirma su presidenta, Marián Bandrés. A su juicio, solo el hecho de estar en la candidatura es positivo. "Defendemos el proyecto y esperamos que salga adelante. Habrá pruebas compartidas, será sostenible. Jaca siempre ha vivido con esa expectativa y mayoritariamente la población está a favor. Se están haciendo bien las cosas intentando hacer partícipe a todo el mundo", manifiesta.

Y para las estaciones de esquí plantea un futuro prometedor. "La promoción, dar a conocer el entorno, te posiciona, te abre una puerta a nivel mundial", dice el director general de Candanchú, Álvaro Luna. Estas pistas tienen la posibilidad de albergar las pruebas de biathlón ya que cuenta con unas magníficas instalaciones, un estadio remodelado en 2020.

"Sostenibles y sin despilfarros"

También para los deportistas sería una oportunidad única. El presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI), el jacetano José Ricardo Abad, deja la polémica a los políticos y espera que se serenen los ánimos, sin ocultar su "decepción" ante la actitud de la Generalitat, "que afecta a nuestro territorio". Quiere transmitir un mensaje a la gente de la montaña: "serán unos juegos totalmente sostenibles, sin despilfarros, buscando el aprovechamiento de cualquier inversión, como reconvertir una villa olímpica en viviendas sociales o para los trabajadores de la nieve en invierno, una carencia que tenemos".

El tiempo corre en contra, ya que en unos meses, el COE debe presentar oficialmente la candidatura. La semana que viene se inauguran los Juegos de Pekín. "Si no hubiera sido por el covid, la comisión técnica que estamos trabajando en el proyecto hubiera ido allí. En cuanto acaben, habrá que tomar ya decisiones definitivas", advierte el presidente de la FADI.

Abad dice tener mucha confianza en el presidente de Aragón y en el del COE, está convencido de que antes o después, por encima de intereses políticos, habrá un acuerdo. Pide "paciencia" y "serenidad" y asegura que los Pirineos están "más cerca que nunca de conseguir los Juegos".