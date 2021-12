Primeros casos de ómicron en Aragón: "Creemos que ocurrirá lo mismo que en otros países y pasará a ser predominante"

Tras detectarse esta semana los tres primeros casos de ómicron en Aragón, el equipo de Microbiología del hospital Miguel Servet de Zaragoza va a iniciar una investigación para conocer si los casos positivos de covid de esta variante son más o menos graves que los que provoca la variante delta.

La doctora Ana Milagro, responsable de Biología Molecular del Hospital Miguel Servet, y el doctor Antonio Rezusta, jefe del servicio de Microbiología, explican cómo creen que va a afectar a Aragón la explosión de contagios que guarda relación con esta nueva variante detectada por primera vez en Sudáfrica.

- ¿Qué hace diferente a esta variante? ¿Es más contagiosa que las anteriores?

Por ahora siguen saliendo casi todas las pruebas que hacemos de la variante delta, y tenemos otra en estudio que puede que sea ómicron pero es muy prematuro todavía responder a esta cuestión, porque no tenemos datos suficientes. Creemos que poco a poco empezará a haber más casos y pasará como en el resto de países, que llegará a ser la predominante.

Así se detecta la variante ómicron en el hospital Miguel Servet de Zaragoza

- ¿Cuántas pruebas PCR se analizan al día en este laboratorio?

Estamos unos 15 trabajadores de personal técnico para covid, análisis de PCR y secuenciación y estudio de variantes. Esta semana hemos hecho más de 10.000 muestras, y de ahí saldrán unas positivas y otras no. De todas las positivas que salgan se van a hacer PCR para ver qué variantes son y, a partir de esa secuenciación, en tiempo aparte, los facultativos analizarán qué resultados tienen los de una y los de otra.

- Por ahora, ¿qué caracteriza a los casos de la variante ómicron detectados?

Todos los casos en Europa de los que se dispone de información sobre la gravedad fueron asintomáticos o leves. Hasta ahora, no se han notificado muertes relacionadas con ómicron en la Unión Europea. En Aragón es pronto para saber cuál será su virulencia, imagino que pasará como con el resto de variantes, que conforme vaya avanzando el tiempo y vayamos detectando más, habrá de todo. Estos tres casos, en concreto, son pacientes de Atención Primaria que tienen sintomatología leve y no han necesitado ni hospitalización ni nada.

- ¿Habían viajado a otros países?

Hay un paciente que sí nos ha confirmado Salud Pública que era procedente de Sudáfrica y estuvo diez días en cuarentena después de volver; uno de los tres casos. Confirmarlo lleva bastante tiempo y en ese sentido las autoridades sanitarias hacen una labor importante. Este paciente en cuestión dio positivo en antígenos en el centro de salud, y nos lo mandaron para hacer la PCR, que se confirmó, y fue variante ómicron. Estaba vacunado con las dos dosis.

- ¿Se mira la variante en cada PCR que analizan?

Hasta ahora sí que lo estábamos haciendo en las que se puede hacer. No en todas hay suficiente material genético para hacer el estudio. Actualmente se hace un muestreo para ver las variantes circulantes. Lo que sí que hacemos cada semana es secuenciar 24 muestras para asegurar que hay una vigilancia epidemiológica y ver cómo va mutando el virus y que características tiene. Cuando bajó el número de muestras hubo personal que se reubicó en otros servicios, y ahora han tenido que volver a contratar gente y reforzarlo por el aumento de casos que ha habido.

- ¿Cuántas muestras positivas se analizan al día?

Al día estábamos teniendo un 14% de positivos y suelen hacerse unas 1.200 muestras diarias, aunque el número puede cambiar de semana en semana porque dependemos del contagio de los pacientes y del 'screening' que se hace de las muestras. Nosotros lo que hacemos de forma rutinaria es ver qué variantes aparecen en nuestra Comunidad. A partir de ahí vemos si hay variante delta, que es lo que tenemos en este momento, y si aparecen nuevas variantes ómicron. Si en un momento determinado hay suficientes variantes estudiadas de cada tipo podremos ver si han sido más graves o menos graves unas u otras, pero de momento con tres casos es prematuro apuntar nada.

- ¿Qué medidas creen que habría que tomar para frenar la expansión de ómicron?

Las medidas que recomienda Salud Pública: intentar hacer reuniones más pequeñas de gente (no multitudinarias), disminuir los viajes, volver a las mascarillas todo lo que podamos… y luego hay que pensar también que es muy importante que tenemos mucha población vacunada y que, aunque se contagie uno con la variante, la enfermedad grave es menos frecuente. Hay una gran diferencia en la respuesta a la infección entre vacunados y no vacunados. No es tanto que te contagies, porque nos contagiaremos, sino que como estamos vacunados la mayor parte tendremos una enfermedad leve.

- ¿Cuál es la evolución de esta pandemia?

- Es muy difícil de predecir porque estamos teniendo estrategias muy diferentes a nivel mundial. Los países en los que nos vacunamos vamos en una dirección mucho más positiva, disminuye mucho la mortalidad, disminuyen los ingresos... Pero cuando hay muchos casos, aún así hay mortalidad y hay ingresos. Luego hay otros países en los que no se está haciendo gran cosa para parar el problema: eso va a favorecer la aparición de variantes, como ya está ocurriendo. Si nosotros no vemos esto de una forma global, que se llama 'One Help', tenemos un problema, porque el problema es mundial y tenemos que atajarlo como es: con medidas que sirvan a todos.

- ¿Por eso es cada vez más importante aumentar el porcentaje de vacunación?

La vacunación sirve a todos, la distancia sirve a todos; la mascarilla, siempre que haya distancia de menos de un metro y medio sirve a todos, y pasarse de llevarla no es un problema, quitársela puede serlo. Por lo tanto, las medidas que se han recomendado durante todo este periodo hay que intentar mantenerlas al máximo, y vacunarse.

- ¿Qué alegato harían en favor de la vacunación?

Vacunarse es fundamental porque te proteges tú, proteges a tu familia y proteges a la sociedad. Hay que ir a una visión social de la enfermedad, y los datos además nos dan la razón. Lo importante es la vacuna, no queremos decir que con ella no vayas a coger la infección, pero indudablemente esta es menos frecuente en vacunados, y si llegas a cogerla con la vacuna la enfermedad es menos grave.

Desgraciadamente, mientras haya países en los que el covid no tenga la vacuna estaremos indudablemente más expuestos a la llegada de otras variantes, que vendrán. El virus cuando circula puede mutar y esas mutaciones provocan variantes distintas. Si no hay circulación de virus, como no se replica, es más difícil que haya mutaciones. De ahí la importancia de vacunarse y ponerle las cosas más difíciles al virus.