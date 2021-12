El barrio del AVE recibe en enero a los primeros vecinos veinte años después de su planificación

La constructora Dragados ultima los remates del edificio residencial más alto del valle del Ebro, Torre Zaragoza, con el objetivo de que sus propietarios puedan recibir las llaves dentro de mes y medio. No solo supondrá un hito por el hecho de que la ciudad cuente con su primer edificio de 30 alturas y 106 metros, solo superado por el ‘pirulí’ de Telefónica en la Vía Hispanidad, sino porque implicará que lleguen los primeros vecinos al barrio del AVE, proyectado hace dos décadas para financiar la transformación del entorno ferroviario de Delicias y del Portillo.

La cicatriz aún está muy lejos de haberse cerrado y el grueso de las cien hectáreas de superficie siguen siendo un vacío urbano, pero se dará un paso decisivo para poblar un espacio que a principios de siglo seguía separado por las vías del tren y los accesos de la AP-68 a Zaragoza.

La promotora Plaza 14 ha invertido 70 millones en este bloque de 285 viviendas, de las cuales 140 están listas para su entrega mientras se van rematando los restantes a buen ritmo. Al mismo tiempo, la próxima semana se acometerán los trabajos de jardinería para completar esta intervención que da vida al antiguo cuartel de ferroviarios.

Fuentes oficiales de la compañía indican que solo restan por vender una decena de pisos, tres de los cuales son áticos. Sus precios oscilan entre los 254.000 y los 850.000 euros más IVA.

Con la entrega de llaves a finales de enero, solo este edificio tendrá más vecinos que muchos municipios de Aragón si se tiene en cuenta que la media se calcula con tres ocupantes por inmueble.

No serán los únicos que lleguen el próximo año a colonizar el barrio del AVE. A unas decenas de metros, en la confluencia de la avenida de la Ciudad de Soria con las calles Fray José Casanova e Iriarte Reinoso, se ha levantado ADN Residencial. La fachada se ha completado y, de hecho, solo quedan remates, como las barandillas y los falsos techos de las terrazas de los 168 pisos.

La UTE formada por LMB y Castillo Balduz ha conseguido vender todos los inmuebles y solo le resta dar salida a la superficie comercial situada en los bajos. Si la pandemia no vuelve a interrumpir el ritmo de obras, las viviendas de la primera escalera estarán listas en febrero y las últimas se acabarán antes del verano. No obstante, la entrega no se efectuará hasta finales del próximo verano, según indicaron desde la promotora.

También está previsto que la tercer promotora que está trabajando en el barrio del AVE, en este caso la nacional Aedas Homes, dé las llaves de las 47 viviendas de la primera fase de Casanate a lo largo del verano de 2022. Un poco después irán las 54 previstas en la segunda fase y se culminará la actuación a finales de 2023 con el edificio más alto del conjunto, de 19 alturas, con otras 103.

Desde la empresa indicaron que la constructora ACR ha ejecutado el 39% de la promoción. La estructura se completará en marzo, aunque cualquier viajero que llegue a la estación de Delicias puede comprobar que el esqueleto de la fases 1 y 2 está acabado y falta poco en la tercera.

El cuarto promotor que entre en el barrio del AVE será el zaragozano Antonio Martínez, que sorpresivamente ganó la última subasta para edificar 258 pisos en el solar contiguo a ADN Residencial. La previsión es que pida la licencia antes de finalizar el año, lance la comercialización en el primer trimestre de 2022 y, en función de la respuesta del mercado, comience las obras a lo largo del último cuatrimestre.

Lo que sigue siendo un misterio es cuándo Ebrosa sacará al mercado la parcela que compró en 2007, enfrente del vestíbulo de salidas de la intermodal y del centro de especialidades Inocencio Jiménez, para otras 160 viviendas. Pese a ser la primera operación del barrio del AVE y elevarse a 35,2 millones, la compañía optó por priorizar su promoción junto a Aragonia y ahora la torre que está edificando a los pies del puente de La Almozara. Oficialmente, la empresa señala que la desarrollará "en los próximos años tras ultimar recientemente los últimos trámites de planeamiento urbanístico".

Ni aun sumando estas últimas apenas se llega a una cuarta parte de las 3.901 viviendas incluidas en los suelos ferroviarios de Delicias y El Portillo, cuyo desarrollo depende de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV). La única parcela que está prevista enajenar a corto plazo es la disponible en la plaza de la intermodal, que previsiblemente saldrá al mercado antes de la próxima primavera, con cabida para 234 inmuebles. Y aún quedarán dos más en la zona urbanizada: la destinada a usos terciarios que recientemente quedó desierta y la situada en el extremo suroeste de la plaza de la estación, para otros 440 pisos y de altura libre.

Sin plazos

Para lo que no hay fecha es para sacar del olvido las 1.938 viviendas situadas entre el vestíbulo de llegadas de la estación de Delicias, la trasera del centro comercial Augusta y las vías. Zaragoza Alta Velocidad planteó cambios en la distribución de sus manzanas, que rechazó el Ayuntamiento. "Está en fase de estudio y listo para iniciar el proceso de cambio y desarrollo cuando sea factible", indican fuentes oficiales de ZAV.

En el caso del Portillo, avanzan los contactos con el Ayuntamiento para desatascar su transformación e integrar sus 90.370 m², la mayor parte como zona verde. Allí irán 220 pisos, que a buen seguro tendrán una salida en cuanto se licite el solar. No obstante, antes se deberá acometer el traslado de las dependencias ferroviarias que aún quedan a la estación de Delicias.