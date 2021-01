Un nuevo solar del barrio del AVE para 258 pisos saldrá ya a subasta por 17 millones

ZARAGOZA. La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) sacará a subasta una nueva parcela del barrio del AVE para construir 258 viviendas libres por una cuantía que rondará los 17 millones de euros. Las tres administraciones que forman parte del accionariado –los gobiernos central y autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza– están decididas a hacer caja tras haber enmendado la situación con la venta de dos de los solares situados en el entorno de la estación de Delicias.

Fuentes de ZAV indicaron que la nueva parcela ocupa los 9.906 metros cuadrados comprendidos entre la que están construyendo Castillo Balduz y el grupo riojano LMB y la que compró en su día Ebrosa, en paralelo a la avenida de la Ciudad de Soria.

La superficie edificable alcanza los 32.457 metros cuadrados, de los cuales casi 28.000 son residenciales. Como en el resto de los desarrollos previstos en los antiguos suelos ferroviarios, la altura máxima está limitada 19 plantas, por lo que no podrá superar los 62 metros.

La ficha urbanística establece la posibilidad de construir hasta seis bloques de pisos, una característica que gusta a los promotores de la ciudad porque permitiría acometer la promoción por fases y hacer más asumible su comercialización en un mercado inmobiliario que empieza a dar síntomas de ralentización. Así está ocurriendo en las operaciones en curso en el propio barrio del AVE, aunque el elevado número de ventas ya firmadas minimiza su impacto en el caso de Torre Zaragoza y ADN Residencial.

Margen de ganancia

Las empresas ya están haciendo sus números y defienden que existe margen para pujar, dado que la previsión es que la repercusión salga en el entorno de los 500 euros por metro construido. "Con estos números, la promoción se puede defender", apuntó el responsable de una de las compañías más activas en el mercado zaragozano.

El problema reside en que esta operación incluye unos 4.500 metros cuadrados dedicados a usos terciarios y, como dicen todos los empresarios del sector consultados, no tienen ahora salida en el mercado. "No hay forma de vender espacios comerciales y su aportación debería servir para cuadrar los números. No sabemos qué hacer con ellos y por normativa no cabe más que dejar el espacio para locales comerciales", indicó otro responsable.

Zaragoza Alta Velocidad ha sondeado a los principales operadores de la ciudad antes de lanzar la subasta y, tras comprobar su interés, los servicios jurídicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) se han puesto a trabajar en el pliego de condiciones.

Su ubicación es igualmente central dentro de los suelos ferroviarios y cuenta con todos los servicios, aunque en su contra tiene el hecho de que haya tres promociones en pleno desarrollo en el barrio del AVE, además de otra situada junto a la plaza de la Ciudadanía, Aljafería Suites, del grupo zaragozano Brial.

La primera en entregar llaves será Plaza 14 en su Torre Zaragoza, que empezó a construirla en 2017 y prevé acabar el próximo otoño. Solo quedan los últimos de sus 285 pisos, a los que se sumarán en la primavera de 2022 los 163 del conjunto residencial ADN que construye LMB y Castillo Balduz en la confluencia de la avenida Ciudad de Soria con Iriarte Reinoso. Su estructura es igualmente visible, aunque no llega a la Torre Zaragoza, que será el edificio más alto de la ciudad gracias a sus 30 plantas, con las que alcanzará los 106 metros.

Ya estas se sumó Aedas Homes el pasado mes de noviembre con el inicio de las obras para otros 198 pisos en uno de los solares junto a la plaza de la estación de Delicias.Su comercialización comenzó hace un año y ha vendido la primera fase antes de lanzar una construcción que se alargará aún dos años.

De este modo, hay 646 de los 3.901 pisos previstos en el barrio del AVE en pleno desarrollo y aún resulta una incógnita saber cuándo Ebrosa decidirá edificar la parcela que compró en 2007 justo enfrente del vestíbulo de salidas de la intermodal y del centro de especialidades Inocencio Jiménez. Pese a ser la primera operación del barrio del AVE y elevarse a 35,2 millones, la promotora optó por priorizar su promoción junto a Aragonia y ahora la torre que está edificando a los pies del puente de La Almozara.