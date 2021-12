El bar El Olivo de Zaragoza gana la VI Liga de la Tortilla

El bar El Olivo de Zaragoza (calle Corona de Aragón, 25) se ha proclamado vencedor de la VI edición de la Liga de la Tortilla, en la que se ha impuesto a los otros tres finalistas que lograron acceder a la gran final, celebrada este jueves en el Centro Comercial Independencia, 'El Caracol', en el centro de la capital aragonesa. Con la miel en los labios, aunque también con una fantástica tortilla en los fogones, se han quedado los bares La Jaula de Grillos, 84 Burger Café y Zeppelin.

El torneo de este año ha sido, probablemente, el más competido hasta ahora, y eso a pesar de las limitaciones que ha dejado la pandemia. Con barras abiertas –lugar idóneo para disfrutar del pincho de tortilla de patata– han caído un campeón, Crac, y el bicampeón Cabuchico, lo que constata el alto nivel de la inmensa mayoría de las tortillas presentadas. Pero, ¿cuál es el secreto de la tortilla ganadora y de cada una de las finalistas?

Tortilla de la Jaula de Grillos. Gabi Orte

La tortilla de La Jaula de Grillos (Juan Bruil, 19) se sale algo de la norma, ya que se elabora con cebolla caramelizada y calabacín. "Usamos aceite de oliva virgen extra de la tierra y procuramos que salga poco cuajada, jugosa. Así la llevamos haciendo desde el año 2016, cuando abrimos", cuenta Alba Tirado. "Y la acompañamos con nuestro pan casero sin gluten, algo que agradecen muchos clientes", añade.

La carta del local, que va camino de cumplir los seis años, tiene opciones para distintas intolerancias alimentarias.

84 Burger Café, en carretera del Aeropuerto, 4. Gabi Orte

En el 84 Burger Café (carretera del Aeropuerto, 4), un curioso local de ambiente motero en un costado de la nacional 125, la patata Monalisa juega un papel fundamental. "Es muy importante que sea de esta variedad, ya que no es tan almidonada y ofrece la textura que busco", cuenta Yolanda Terrer, responsable de la cocina. En su preparación no falta la cebolla cocida, pero tampoco "un poco de cebolla deshidratada" con la que consigue cierto contraste de gustos. "Para rematar, busco que no quede cuajada del todo, que se quede un poquico sin hacer", concluye.

Daniel Muñoz, del bar Zeppelin, posa con su tortilla. Gabi Orte

Daniel Muñoz, propietario del bar Zeppelin (La Paz, 7) también tiene su propia receta para la tortilla de patatas: "Lleva cebolla, algo que considero importante, pero también le pongo un punto de ajo que le da un toque a patata asada". En cuanto a la variedad de patata no tiene una predilecta, sino "la más nueva que encuentre, la más joven".

Ana y Arancha Marín han conseguido que la tortilla sea un referente en El Olivo. Gabi Orte

Para las hermanas Arancha y Ana Marín, la tortilla de patata fue una tabla de salvación cuando abrieron El Olivo (c/ Corona de Aragón, 25) hace seis años. Lo normal cualquier mañana es que vendan alrededor de catorce. Arancha habla de la importancia de la patata (monalisa), del aceite (virgen extra), de la intensidad del fuego (pochado fuerte en contra lo que hace casi todo el mundo) y de la sartén (de hierro gruesa). Solo la ofrecen sin cebolla (2 euros el pincho, y de 10 y 20 euros entera).