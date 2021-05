Una ruta de tortillas de patata por Zaragoza sin tanta fama pero que están muy ricas

La tortilla de patata es un clásico de las barras que no pasa de moda. En Zaragoza hay muchas buenas –ganadoras de campeonatos y famosas por decisión popular– pero también las hay muy ricas que no tienen tanto nombre. Sin duda alguna, para probar un buen pincho hay que acercarse a los establecimientos que han ganado La Liga de la Tortilla: Cabuchico (c/ Monasterio de Roncesvalles, 68), Los Coscos (c/ Madre Vedruna, 7) y Crac (Paseo Fernando el Católico, 54). Casa Pascualillo también ganó pero cerró hace unos meses.

Además, el boca/oído ha hecho famosas, entre otras, las tortillas de El Circo (c/ Blancas, 4), Zeppelin Café (c/ La Paz, 7), cafetería Servet (c/ Miguel Servet, 24) o La Jaula de Grillos (c/ Juan Bruil, 19).

En este reportaje, sin embargo, se van a reseñar media docena de elaboraciones que no tienen tanto nombre ni premios, pero que atesoran mucha calidad.

En El Elegante tienen el récord en 70 tortillas de patata en un día. A. T.

1. El Elegante

El récord de tortillas de patata en el bar El Elegante (c/ Ana Isabel Herrero, 13. 627 533 644) lo tienen en 70. Las venden por pinchos (1,50 euros) pero la mayoría por encargo (12 euros) para eventos, empresas e, incluso, para otros bares.

Antonio Laborda asegura que las hacen “con mucho cariño”. Este es el término que más se repite en los establecimientos visitados. La suya es más bien fina, no está muy cuajada pero sí lo suficiente como para ponerla en un bocadillo. Se puede pedir con y sin cebolla.

Ana y Arancha Marín han conseguido que la tortilla sea un referente en El Olivo Gabi Orte

2. El Olivo

Para las hermanas Arancha y Ana Marín la tortilla de patata fue una tabla de salvación cuando abrieron El Olivo (c/ Corona de Aragón, 25. 876 013 570) hace seis años. Lo normal cualquier mañana es que vendan alrededor de catorce.

Arancha habla de la importancia de la patata (monalisa), del aceite (virgen extra), de la intensidad del fuego (pochado fuerte en contra lo que hace casi todo el mundo) y de la sartén (de hierro gruesa). Solo la ofrecen sin cebolla (2 euros el pincho, y de 10 y 20 euros entera) porque Arancha tiene la teoría de que “al que le gusta con cebolla también se la come sin ella si está bien hecha, pero el que no soporta la cebolla no la pide”.

Maite Escuer, con una tortilla recién elaborada en el bar Los Sitios. A. T.

3. Los Sitios

Maite Escuer aprendió a hacerlas en el bar El Jaivi del Paseo de María Agustín y hoy ese conocimiento lo ha trasladado al bar Los Sitios (c/ Canfranc, 4. 651 880 188). “Queda un poco babosita; no me gusta cuajarla mucho –comenta–, porque a medida que se enfría se cuaja más”. Por encargo las hace enteras para llevar (16 euros), pero mejor avisar con tiempo. El pincho cuesta 2 euros.

En Don Policarpo han creado un estuche especial para los envíos. A. T.

4. Don Policarpo#

Manuela Tena –Loli para los amigos y clientes del bar Don Policarpo (c/ del Coso, 144. 976 392 880)– es la cocinera. No tiene inconveniente en compartir algunos de sus secretos: fuego de gas, “sobre todo para cuajarla porque enseguida llega el calor”, una sartén fina de aluminio, pochar por separado la patata y la cebolla, y añadir los huevos sin batir después de escurrir bien el aceite.

Tanto éxito está teniendo, que ha diseñado una caja especial para los encargos (16 euros). A diario, le da tiempo a hacer alrededor de ocho, pero el sábado pasado preparó el doble. Eso sí, mejor avisar con un poco de tiempo. El pincho cuesta 1,75 euros.

Andrés Medina García y Luis Ros en la cafetería Medina. A. T.

5. Medina

Allí donde Zaragoza casi pierde su nombre, al final de la calle Miguel Servet, está la cafetería Medina (c/ Miguel Servet, 244. 976 596 659). Entre su clientela cuenta con muchos estudiantes de la Facultad de Veterinaria que disfrutan de sus pinchos y bocatas de tortilla.

La que prepara Andrés Medina García es la más gorda y cuajada de todas las de este reportaje, “para que se pueda partir bien a tacos porque la piden empresas o para cumpleaños, y como vendemos muchos bocadillos es mejor que quede más bien cuajada”. Hacen alrededor de 20 diarias, la mitad para llevar (13 euros entera de 15 huevos, así que es grande, y 1,80 el pincho, con el que casi se come).

El cocinero Nicolai Stefanov, en La Tradicional. A. T.

6. La Tradicional

La comida casera para llevar de La Tradicional (avda. Camino de las Torres, 92. 876 905 208) incluye la tortilla de patata (12,50 euros entera y 1,75 euros el pincho). El cocinero Nicolai Stefanov elabora una decena todos los días. A él le gusta la patata agria y el pochado lo hace a fuego lento. Otra de las claves, a su juicio, “es mezclar el huevo con la patata caliente y con apenas dos minutos por cada lado es suficiente para que quede perfecta”.