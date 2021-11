La brutal agresión de la plaza del Pilar, obra de un escalador con un violento pasado

No era la primera vez que Ion Miholc pegaba. Según los registros policiales, este inmigrante rumano de 35 años lo había hecho ya unas cuantas veces. La más reciente, el pasado mes de junio, cuando se vio implicado en una pelea tumultuaria en Zaragoza. Sin embargo, ha sido la brutal agresión registrada en la madrugada del pasado domingo a las puertas de una discoteca de la plaza del Pilar la que ha terminado costándole la cárcel. Porque la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Beatriz Muñoz, no tuvo ayer ninguna duda a la hora de decretar para él prisión provisional sin fianza como autor del fortísimo puñetazo que mantiene en la uci del hospital Miguel Servet a un hombre de 37 años.

Los hechos se produjeron sobre las 4.15 del día 7 junto al pasaje Ciclón, después de que el personal de seguridad de la discoteca expulsara a un grupo de clientes –entre los que se encontraban agresor y víctima– que habían mantenido una discusión verbal en el local. Una vez en la calle, Ion Miholc asestó un tremendo derechazo en el rostro al ahora hospitalizado. Según los testigos, el golpe fue tan fuerte que su oponente cayó desplomado al suelo en estado semiinconsciente.

Una ambulancia trasladó rápidamente al herido al Servet, donde los médicos comprobaron que no solo presentaba una fractura de mandíbula, sino también un grave traumatismo craneal que obligó a someterlo a una intervención quirúrgica de urgencia. Según fuentes próximas a la investigación, los facultativos llegaron a temer por la vida del paciente. Y aunque este seguía anoche ingresado en la uci en estado muy grave, el paso de las horas permitiría ser algo más optimistas de cara a su recuperación.

No practica artes marciales

El arrestado se dio a la fuga, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca y las declaraciones de varios testigos permitieron identificarlo y detenerlo el pasado lunes al mediodía en su trabajo. El investigado prefirió no declarar ante los funcionarios del Grupo de Homicidios, que se hicieron cargo del caso al saber que las lesiones de la víctima revestían «riesgo vital». Sin embargo, este no tuvo ningún inconveniente en contestar ayer por la tarde a las preguntas de la juez de guardia, a la que aseguró que asestó un único puñetazo a la víctima y que lo hizo «frente a frente, no por la espalda».

Según el detenido, tras ser expulsados de la discoteca, el grupo de amigos del herido siguió increpándole e insultándole. «Me llamaron rumano de mierda y me acerqué a ver qué pasaba», relató. Dada la entidad de las lesiones que presenta la víctima, la magistrada preguntó al encausado si portaba algún tipo de objeto en la mano: alguna piedra, pieza metálica, botella, etc. Pero este lo negó. A la pregunta de si practica artes marciales o boxeo, el detenido volvió a contestar que no.

Un largo historial policial

Según ha podido saber HERALDO, Ion Miholc arrastra un largo historial delictivo. Sus primeras reseñas policiales se remontan a 2009, pero en los años posteriores ha vuelto a ser arrestado por agresiones y riñas tumultuarias. De hecho, varios jueces de Zaragoza llegaron a ordenar requisitorias de detención e ingreso en prisión.

El abogado de la defensa, del turno de oficio, explicó ayer a la juez de guardia que el investigado reside desde hace mucho tiempo en España, tiene contrato con una empresa de trabajos verticales como escalador y está perfectamente integrado. Por ello y por considerar que el traumatismo craneal fue consecuencia de una fatal caída, el letrado propuso una fianza como medida alternativa a la prisión provisional.

Sin embargo, la representante Fiscalía solicitó el ingreso del agresor en el centro penitenciario de Zuera por un delito de lesiones graves, que fue la opción por la que finalmente se decantó la magistrada.