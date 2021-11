Asuntos Internos investiga a un inspector de Policía de Zaragoza por sustraer supuestamente 20€ a un detenido

Un inspector de la Policía Nacional está siendo investigando por la Unidad de Régimen Disciplinario de Madrid por quedarse presuntamente con los 20 euros que llevaba encima un detenido. El funcionario ha permanecido durante un mes de baja, y este jueves se incorporó de nuevo a su puesto en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Zaragoza.

Según pudo saber HERALDO, el hecho que se está investigando se produjo hace poco más de un mes en la Inspección Central de Detenidos de la comisaría del Actur. Al arrestado, como es habitual en todas las detenciones, se le pidió que depositara todos los objetos personales que llevaba encima y entre ellos había un billete de 20 euros que vieron varios funcionarios. Pero, cuando se los tenían que devolver faltaba el dinero, que el preso reclamó.

En ese momento se hicieron unas primeras averiguaciones y, al no haber testigos directos del presunto hurto, se decidió recurrir a las cámaras de seguridad de la comisaría. Sin embargo, entre que se miraban las imágenes y no el billete apareció de repente arrugado y tirado en un pasillo de la comisaría. Y, antes de que se llegara a comprobar las grabaciones, el inspector, al parecer, reconoció que había sido él, según explicaron a este diario fuentes policiales. El dinero fue devuelto a su legítimo propietario, que no presentó ninguna denuncia puesto que lo recuperó.

Del hecho se dio cuenta a la Jefatura Superior de Policía en Aragón, que este jueves confirmó lo ocurrido y explicó que en cuanto tuvieron conocimiento del incidente se informó a la Unidad de Régimen Disciplinario de Madrid. "Se dio cuenta por dos motivos. En primer lugar, para esclarecer lo sucedido y, en segundo, para depurar responsabilidades si las hubiera", explicó una portavoz policial de la Jefatura.

Añadió que está abierto un expediente disciplinario y que es un incidente que en estos momentos se está indagando, razón por la que no pueden decir nada más, salvo que si hay alguna responsabilidad, "la Jefatura será la primera en actuar". La portavoz matizó, no obstante, que se está investigando un "extravío" y no una "sustracción". Confirmó, igualmente, que el funcionario se ha incorporado de nuevo a su puesto tras un permiso.

Según ha podido saber este diario, el inspector ha estado un mes de baja médica. La vuelta a su lugar de trabajo habitual ha motivado malestar entre alguno de sus compañeros ya que, como suele ser habitual en el Cuerpo Nacional de Policía cuando se está siendo investigado disciplinariamente por una presunta infracción en el trabajo se traslada al funcionario a otro destino o se le encomienda un cometido distinto o, en la mayoría de los casos, se le suspende de empleo y sueldo. Además, tampoco entienden que por un "extravío" se abra un expediente disciplinario.

Expediente informativo por la fuga en la comisaría del Actur

Por otra parte, la Jefatura Superior de Policía de Aragón está investigando la actuación de los agentes que estaban a cargo de los calabozos de la Inspección Central de Detenidos de la comisaría del Actur el pasado 17 de octubre. Ese día tres delincuentes que habían sido detenidos por atracar varios salones de juego en la capital aragonesa se escaparon de sus celdas tras montar un altercado. No obstante, apenas estuvieron unos minutos en la calle puesto que fueron detenidos instantes después. A raíz de estos hechos se ha abierto un expediente interno para determinar cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad de los funcionarios al cargo de los calabozos.