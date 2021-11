¿Temor a un gran apagón? "Hay una cierta paranoia. Se está agotando el 'stock' de aparatos de gas"

Ni España es Austria ni el Gobierno ha alertado de un posible corte eléctrico a escala de toda Europa. Todo lo contrario. El pasado viernes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmaba que el suministro está garantizado y descartaba "con rotundidad" el riesgo de que nuestro país sufra apagones eléctricos. Sin embargo, a pesar de ello, algunos comentarios a pie de calle son de "preocupación" y los encargados de varias ferreterías hablan de "cierta paranoia" entre sus clientes.

"Se está agotando el 'stock' en aparatos que funcionan con gas: hornillos de butano, lámparas de gas, cartuchos desechables de gas butano, cocinas, estufas (catalíticas)... Todo lo que son artículos que van con gas para cocinar, dar luz y calor. Según comentan los dependientes, la gente está un poco preocupada por el tema y se están aprovisionando ante un posible apagón desde la semana pasada. También se está notando en la venta de linternas de pilas. Hay una cierta paranoia", asegura Jesús Gimeno, jefe de tienda de la ferretería José Alfonso, en el Coso en Zaragoza desde 1882.

También Luis Artigas, responsable de tienda de la Ferretería Comercial Artigas -una empresa familiar con 40 años de andadura y ubicada en la avenida de Tenor Fleta- apunta a la misma situación si bien resalta que no tienen, de momento, problemas de distribución. "Desde la semana pasada, a raíz de las noticias en los medios de comunicación, los clientes están nerviosos. Son sobre todo personas mayores, que están asustadas de que ante esa hipotética situación no puedan calentar la comida, por ejemplo. Es exagerada esta psicosis. Mi opinión es que podría haber un apagón, pero en todo caso sería algo extremo y de unas horas. No sé qué va a pasar; es difícil una pandemia y mira dónde estamos", sostiene.

Artículos de gas que piden los clientes de la Ferretería Comercial Artigas, en Zaragoza. L. A.

Lo primero que se está agotando en Ferretería Artigas son las cocinas, los hornillos, los cartuchos de gas, las linternas y las pilas. "En cuanto a las estufas se están informando por si viene el frío. Y también hay una consulta mayor en nuestra página web de las herramientas multiusos, del tipo supervivencia y que sirven, entre otras cosas, para cortar leña", explica Luis Artigas.

Asimismo, la demanda de estos artículos también se ha trasladado al canal de venta 'online'. Así, entre los más vendidos en grandes electrodomésticos por el gigante del comercio electrónico Amazon destacan las cocinas de gas portátil (en el puesto número dos), los hornillos de gas con dos quemadores de triple corona (por 88 euros) y el soporte universal de cerámica para ese tipo de hornillos.

Mientras, las ventas de generadores (para casas o fincas) no han experimentado un aumento reseñable. "No hemos detectado nada fuera de lo normal. Está por ver que se produzca el apagón", advierten desde EDMI Internacional de Maquinaria en Zaragoza, que alquila y vende grupos electrógenos, entre otros servicios.

No crear alarma social

Por su parte, el gerente de la empresa familiar Electrodomésticos Tornos y presidente de la Asociación de Empresarios de Electrodomésticos de Aragón y Material Eléctrico, Antonio Tornos, habla de preocupación entre los ciudadanos. "Nosotros no hemos notado ese incremento de ventas (su oferta es sobre todo de aparatos eléctricos) o que pregunten más por esos artículos, pero a la gente le gusta tener algo de acopio (como hornillos pequeños o linternas). Lo importante es no crear alarma social y en ese aspecto el Gobierno ha acertado tranquilizando a la gente. ¿Por qué preocuparnos por algo que no ha pasado todavía?", se pregunta el también presidente de ECOS (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia).

Y Jesús Gimeno, jefe de tienda de la ferretería José Alfonso, resalta que no ve razonable tal preocupación. "Está claro que el precio de la luz va a seguir alto y que puedes pensar en ahorrar un dinero usando un tipo de artículo como estos. Pero lo del apagón me parece un poco exagerado", insiste Gimeno, al tiempo que recuerda que estos aparatos tienen que estar en perfecto estado y saber manipularlos para evitar posibles accidentes (una mujer sufre quemaduras graves en Cuarte al manipular una estufa de queroseno).

Por otro lado, las cadenas de supermercados de la capital aragonesa no han detectado que sus clientes estén haciendo acopio de alimentos, según avanzan desde el grupo Auchan Retail España y Mercadona.