Los sindicatos piden mayores penas para quienes se "divierten" pegando a los policías

La brutal agresión de la que fue víctima este domingo un inspector de la Policía Nacional en un autobús urbano de Zaragoza ha hecho que decenas de compañeros se concentraran este mediodía a la puertas de la Jefatura Superior de Aragón para condenar no solo este ataque sino los muchos de los que están siendo víctimas últimamente los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, durante esta movilización se ha sabido de la paliza sufrida también por otro policía nacional el pasado 12 de octubre en el barrio de Casablanca de Zaragoza.

Los sindicatos policiales han condenado estos dos últimos ataques y han expresado su enorme preocupación por la “moda” de “agredir por diversión” a la Policía Nacional. “Se ha perdido el principio de autoridad, sale muy barato agredir a los funcionarios públicos y no tenemos ningún respaldo institucional”, señalaba este lunes el representante del SUP, Ángel Mena. Para este sindicato, se hace urgente una revisión al alza de la penas que contempla el Código Penal para el delito de atentado. “La Fiscalía busca muchas veces conformidades en los juicios, lo que hace que a los delincuentes les salga muy barato atacar a los agentes”.

En los mismos términos se expresaba el portavoz de Jupol, Antonio Elijarde. “Esto tiene que acabar, pegar a los policías parece un entretenimiento más”, decía. Los dos sindicatos tienen intención de personarse en las causas judiciales abiertas tras los últimos episodios de violencia contra funcionarios del Cuerpo Nacional, tanto en el del barrio de las Delicias como en el de Casablanca. “En ambos casos vamos a acusar por delito de odio”, manifestaba Mena.

El jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, Juan Carlos Hernández, reconocía durante la concentración que los días del Pilar han sido “bastante duros”. Se mostraba “satisfecho” en cuanto a la resolución de los casos y las detenciones practicadas. Y aunque todavía no se ha conseguido arrestar al joven que pateó y asestó un sin fin de puñetazos al inspector de policía que le llamó la atención por no usar mascarilla en el autobús, Hernández no mostró ninguna duda en que “será atrapado y puesto a disposición de la Justicia”.

Arropados por Serrano y Azcón

La delegada del Gobierno, Rosa Serrano, ha querido arropar a la plantilla de la Policía Nacional sumándose al acto organizado en el paseo de María Agustín de Zaragoza. “Yo creo que tenemos que visibilizar lo más posible el trabajo de la Policía, estando de servicio y fuera de servicio. Porque los policías lo son las 24 horas, como se está demostrando”, ha señalado. “Debemos concienciar a la sociedad de que ellos están para garantizar el orden y la seguridad, no para coartar la libertad de nadie”, ha apostillado.

Quien tampoco ha faltado a la concentración ha sido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha condenado los últimos ataques. “No hay espacio en Zaragoza para personas carentes de escrúpulos y sentimientos, como parece ser el caso del individuo al que hemos visto agrediendo de forma brutal a un inspector de policía en el autobús solo por reprocharle que no usara mascarilla”, ha dicho. “Y yo creo que no vale con condenar -ha añadido-. Tenemos que dar más pasos, hay que reforzar la figura de autoridad de nuestro Cuerpos de Seguridad del Estado. Agredir a un policía no puede salir gratis. Espero que este indeseable sea detenido cuanto antes y que lo pague con todo el peso de la ley”.

Azcón ha recordado que el Partido Popular “ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición, que se debatirá el próximo jueves” para reforzar el carácter de autoridad de los cuerpos de seguridad del Estado.

El acto de apoyo ha contado también con la participación de los representantes de varios partidos políticos.