¿Cuánto mide una cinta de la Virgen? 

En el espejo retrovisor del coche, en la muñeca, en el carrito del niño, en el manillar de la moto… cualquier lugar de esos es recurrente para llevar anudada una cinta de la medida de la Virgen del Pilar. Se trata de un elemento que se ha convertido en icono de la ciudad, en un detalle para regalar, para recordar o para rezar.

Era un día entre semana y el reloj de la basílica acababa de dar las 18.00. A un lado de la puerta que había junto al Ayuntamiento decenas de personas esperaban para entrar al interior, al otro, otra fila era para comprar las medidas. Había fila en ambas.

Leo Gómez, con las cintas de la Virgen del Pilar para su padre y compañeros. Heraldo.es

"Son para mi padre, que es una persona muy religiosa, y también para compañeros del trabajo. Una sorpresa", explicaba Leo Gómez, de Madrid. Estaba de paso en la capital aragonesa por motivos de trabajo y ha acudido al habitáculo de la basílica donde se compran las medidas, incluso antes que entrar a ver a la Virgen: "Ha sido lo primero que he hecho". "Conocía la existencia de estas cintas porque un amigo que es zaragozano me regaló una y ahora la llevo anudada en la mochila", sostuvo. Para este maquinista significa "protección".

"Mi madre me ha encargado una y ya que estaba he comprado también para mi suegra, una amiga, un amigo… Son regalos para personas muy devotas de la Virgen del Pilar y sé que les va a hacer ilusión. Además, algunos son de Zaragoza, pero no viven aquí", señalaba Elena Pérez, mientras mostraba los cartoncillos.

Elena Pérez enseña las cintas de la Virgen del Pilar que acababa de adquirir. Heraldo.es

Zaragozanos que han marchado de su tierra natal o gente de fuera con vínculos en la capital aragonesa. "A mí me las han encargado, las he comprado para unos zaragozanos que viven ahora fuera", decía un oscense a las puertas del Pilar. "Las venimos a comprar para unos amigos vascos que han venido a vernos", indicaba un matrimonio de acento zaragozano.

"Es mejor que un imán o cualquier otro recuerdo", considera Pérez que aplaude la “modernización” que han hecho para adquirirlas. "Ahora es con una máquina", comenta la familia Lafuente Ade. Estos vecinos de Alagón se consideran "muy devotos" de la Virgen. La muestran con orgullo en sus medallas colgadas al cuello, algunas heredadas, y también las medidas anudadas en la muñeca. “Es llevar a la Virgen, su figura, a cualquier lado", confesaban. "Tenemos muchas, en el cabecero de la cama, en el coche, en la mochila del fútbol…", enumeraban entre toda la familia.

La medida de la Virgen de la Pilar. Heraldo.es

Las cintas miden algo más de 36 centímetros, la altura de la imagen de la Virgen. La tradición de estas medidas, que pueden ser de más de una decena de colores y que cuestan un euro, se remonta a siglos atrás, unas fuentes lo sitúan en el XVII, cuando las peticiones de los mantos de la Virgen para cubrir enfermos tuvieron más demanda. El objetivo era sustituir al manto en ese momento.