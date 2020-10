No eres de Zaragoza si no has hecho estas 50 cosas

Se acerca una de las fechas más señaladas del año para los zaragozanos y, aunque en esta ocasión no se pueda celebrar la festividad como la tradición indica, el 12 de octubre siempre es un día para recordar por qué sienten orgullo los zaragozanos. Para recordar todo lo que nos une hemos preparado este listado que reúne apenas 50 de las muchas cosas que todo aquel que se considere de la capital aragonesa debe haber hecho al menos una vez. ¿Todavía no has completado todos los puntos de la lista? No eres un zaragozano orgulloso si...

1. Si no tienes una foto montado en el caballito de La Lonja

2. Si no te has comido un buen bocadillo de calamares en el Calamar Bravo o La Mejillonera

3. Si no te has subido al león que está a los pies de El Batallador, en el Parque Grande

4. Si no te has cruzado con Omael

5. Si no has tenido -y perdido- un cachirulo

6. Si no has visitado a la Pilarica

7. Si no has visto a Jesús, Juan, Pablo y Manuel, también conocidos como los señores del palo

8. Si no has visto un atardecer desde el puente de Piedra

10. Si no fuiste a llenar tu pasaporte de sellos durante la Expo del Agua de 2008

11. Si no has dicho eso de "pues haría buen tiempo si no fuera por el cierzo"

12. Si no has pasado por debajo del Arco del Deán y has pedido un deseo

13. Si no has estado en Salou al menos una vez

14. Si no sabes quiénes son Amaral, Kase.o, Carmen París, Víctor Ullate, Luisa Gavasa, Paula Ortiz, Enrique Bunbury o Elena Rivera, entre muchos otros

15. Si nunca has escuchado una jota

16. Si nunca has dicho alguna de estas expresiones

17. Si no has quedado en las escaleras del palafox, cañones o el paranifo

18. Si no has pasado una tarde de tu adolescencia en grancasa

19. Si no te has enfriado en Interpeñas

20. Si no has dicho eso de: "después de pilares empiezo"

21. Si no has comido migas aragonesas, borraja con patatas o ternasco de Aragón

22. Si nunca has terminado palabras en '-ico' o '-ica', ¿verdad que suena más majico?

23. Si nunca has ido de juepincho

24. Si piensas que '''Ambar' es solo el mineral

25. Si no sabes lo que es el mañocao

26. Si nunca has hecho fila en el McDonald's de Coso (antes Plaza de España)

27. Si no tienes una foto vestido de baturrico o baturrica

28. Si nunca has entrado a los cines Palafox

29. Si nunca has visitado la Aljafería

30. Si no has subido a la torre del Pilar

31. Si nunca has tenido una cinta con la medida de la Virgen del Pilar

32. Si no tienes una foto con los Majos y Majas del Monumento a Goya, en la plaza del Pilar.

33. Si no has paseado por el Tubo

34. Si no has aprendido un poquito más de tu ciudad con Gozarte

35. Si no has preguntado a alguien de fuera: "¿a mí se me nota el acento?"

36. Si no has intentado terminarte un adoquín del Pilar

37. Si no has señalado las marcas de los bombardeos de la Guerra Civil en la Basílica del Pilar

38. Si no sabes que Zaragoza es uno de los pocos lugares del mundo con dos catedrales

39. Si no has gozado de toda la herencia romana en monumentos que luce la ciudad, desde las murallas hasta el teatro pasando por las termas

40. Si no sabes que cristianos, judíos y musulmanes convivieron en armonía durante muchos años y dejaron un legado tan impresionante como el arte mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2001

41. Si no sabes que cuál de las cúpulas del Pilar fue pintada por Goya

42. Si no has subido y bajado la Torre del Agua de la Expo.

43. Si no has cruzado, al menos una vez, todos sus puentes : 15 en total

44. Si no has admirado la belleza de la Puerta del Carmen, todavía en pie

45. Si no sabes qué es eso de los Sitios de Zaragoza

46. Si no sabes que nunca podrás encontrar la Torre Nueva

47. Si no has disfrutado de un chocolate con churros en la churrería La Fama

48. Si nunca has comprado algo en el Mercado Central

49. Si no sabes seguir la letra de esta jota: "El Ebro guarda silencio, al pasar por el Pilar..."

50. Si no estás orgulloso de sus gentes, de que el Ebro bañe sus orillas y de ser de la Muy noble, Muy leal, Muy heroica, Siempre heroica, Muy benéfica e Inmortal. Muy Noble y Muy Heroica Zaragoza.

