Músicos callejeros en las 'no Fiestas': "La gente se para a escucharte y te ayuda más"

Conciertos improvisados de músicos callejeros aragoneses y de grupos de fuera deleitan a los paseantes cada año en las Fiestas del Pilar por el centro de Zaragoza. El año pasado ya no hubo este tipo de actuaciones por culpa del coronavirus y este -segundo de 'no fiestas'- no están autorizadas ni por el Casco Histórico ni en Independencia -aunque sí en el resto de la ciudad- por tema de seguridad y para evitar aglomeraciones. Así lo ha establecido el Ayuntamiento de Zaragoza, "a petición de la Policía Local".

Según datos del Consistorio, el total de licencias para actividades musicales y artísticas en espacios públicos asciende a 79, de las cuales 30 son tipo A (Casco Histórico) y B (paseo de la Independencia). Los músicos, grupos y artistas varios titulares de las mismas podrán actuar en dichas zonas a partir del 18 de octubre y durante la semana cultural del Pilar, en el resto de zonas respetando todas las limitaciones en cuanto a distancias y horarios.

Jonatan de Dios en una imagen de archivo. Guillermo Mestre

El joven barítono zaragozano Jonatan de Dios es la primera vez que sale a cantar en estas fechas. Lo ha hecho casi todas las mañanas de estas 'no Fiestas' en Cesáreo Alierta y en la plaza trasera de El Corte Inglés de Sagasta (junto al paseo de las Damas) cuando habitualmente lo hace en el paseo de la Independencia. "Mi problema es que como canto ópera sin micrófono necesito acústica y los porches de Independencia me van bien. Ahora, me he tenido que buscar la vida. Al menos, nos han dado una solución alternativa, la de actuar en el resto de la ciudad", cuenta.

De Dios indica que para él cantar en la calle es un reto y un gran aprendizaje porque se tiene que dosificar para no quedarse afónico. Lleva un año de músico callejero a raíz de la covid y su experiencia la califica de positiva. "A través de la música alegro el paseo, veo que la gente cambia de cara y eso ya es algo. Fomento a crear un pequeño oasis en este mundo", asegura este joven.

Va a salir hasta este domingo aprovechando el ambiente de "cordialidad" que detecta entre los ciudadanos. "Van más relajados, se paran a escucharte y te ayudan (económicamente) más", reconoce este barítono, que sostiene que el sector "está mal". "Muchas compañías han desaparecido por la escasez de ayudas y en algunas ocasiones ofrecen condiciones laborales peores, incluso sin darte de alta en la Seguridad Social", denuncia.

IK Delgado, vocalista y compositor del grupo de rock alternativo Karma 13, en una foto de archivo. Guillermo Mestre

Mientras, IK Delgado -nombre artístico del vocalista, compositor y productor del grupo de rock alternativo Karma 13- lo hace por las tardes (de 18.00 a 21.00) y ha cambiado el Coso, la calle de Alfonso I e Independencia -donde suele actuar- por la Gran Vía. "Que nos hayan sacado de nuestra zona me parece fatal; en Navidades nos hicieron lo mismo. Cada vez que viene una festividad, el problema del contagio parece que es culpa de los artistas de la calle. No es equitativo con otras actividades culturales que autoriza el Ayuntamiento de Zaragoza en espacios como la plaza del Pilar o la del Justicia, por ejemplo ", se queja este músico, al tiempo que resalta que lo más "razonable" y "práctico" hubiera sido "un refuerzo policial".

Asimismo, valora positivamente salir a tocar en estas fechas aunque sostiene que a nivel económico no se nota. "Hay bastante crisis; del año pasado a este se percibe mucho y está afectando de lleno a la música, a la que no se le ha ayudado nada. Lo que es verdad es que el ambiente es muy receptivo y la gente me agradece que esté haciendo mi trabajo. Además, está concienciada con las medidas de seguridad frente al coronavirus", afirma IK Delgado, que el próximo 29 de octubre dará su primer concierto tras la irrupción del virus en la sala La Ley Seca, junto a otra banda de Ciudad Real.

Patricia Romo, estas 'no Fiestas del Pilar', cantando en el paseo de la Constitución. P. R.

Por su parte, la cantante profesional y 'vocal coach' Patricia Romo informa de que muchos compañeros no se han sumado porque empieza a haber conciertos. "Salas y bares comienzan a programar; se ve la luz. En mi caso, tengo las primeras actuaciones para noviembre. No obstante, antes tenía uno o dos conciertos a la semana y eso no ha vuelto", explica la también la portavoz de la Plataforma de Artistas de Calle de Zaragoza, que tuvo que reinventarse por la pandemia.

Romo -que lleva viviendo de esta profesión desde los 17 años- está cantando en la vía pública en el tramo final de la semana cultural del Pilar (desde este jueves). "Actuar en estas fechas es una oportunidad porque viene gente de fuera y hay más afluencia. La música es muy necesaria, ayuda a generar emociones y lleva alegría a las calles", sostiene.

El cantante Diego Meléndez y Ángel Herrera actuando en la plaza San Francisco, en una imagen de archivo. D. M.

Precisamente, el malagueño Diego Meléndez -afincado en Aragón desde hace años- es uno de los músicos que no ha salido estos días a tocar a la calle (lo hace junto a su compañero Ángel Herrera) porque ha tenido actuaciones en locales de Zaragoza y en Formigal. "Por suerte, me va bien y todo el verano he estado trabajando. Otros compañeros han dejado aparcada la música; yo me he podido mantener. La gente tiene ganas de ir a conciertos. Esperemos que pronto los aforos sean del 100% y la situación se normalice y se vuelva a la actividad (prepandemia)", indica.

Para Meléndez, actuar en la vía pública siempre compensa. "Merece la pena porque te da visibilidad y es bueno para mantenerse activo. Casi todos los Pilares he salido, soy un asiduo", subraya el cantante de la banda Diario Fantasma, que estos días están presentando las canciones de su primer disco.

