Jonatan de Dios: "Me pago el máster cantando en la calle"

La covid también atacó a la cultura. Artistas que ya no pueden comparecer en el escenario aparecen en la calle. El barítono Jónatan de Dios Adán, graduado en Canto Lírico por la Escuela Superior de Madrid, actúa todos los días en el paseo de la Independencia Zaragoza.

¿Qué hace cantando en la calle?

Es una etapa más en este duro camino del canto y de la covid. Después de graduarme en Canto Lírico, estoy haciendo un máster en Música Española por la Universidad Complutense de Madrid. Me pago el máster a plazos con el dinero que saco cantando en la calle. La gente hace micromecenazgo conmigo.

Siempre está por Independencia.

Cambio de sitio, pero sí, siempre es por Independencia.

¿Se pone donde quiere o está regulada su actividad y ubicación?

Está regulada. Tenemos que pedir licencia al Ayuntamiento. Hay un número específico por zona, con horarios para no molestar a los vecinos. Yo me pongo a cantar a las 11.00. Canto sin micrófono alrededor de dos horas. Desde aquí me gustaría agradecer al Ayuntamiento la labor que hace para que, pese a la pandemia, siga habiendo música y cultura en la calle.

¿Tienen que pagar por la licencia para cantar?

Sí, pago 81 euros al año.

Se ve su escenario callejero perfectamente acotado…

Claro, para marcar la distancia de seguridad. En el paseo también están Patricia Romo, que canta muy bien grandes clásicos del pop españoles; el guitarrista Javi García; y también el guitarrista y cantante Diego Meléndez. Hemos creado la Plataforma de Artistas de Calle de Zaragoza. Ya nos hemos reunido con el alcalde.

Además de una poderosa voz, va ligero de equipaje. ¿Qué lleva en su petate?

En el petate llevo un altavoz para la pista instrumental. Yo canto sin micrófono. Llevo conmigo también mi permiso y la cinta para marcar la zona en la que canto. Y también llevo siempre un termo.

Viene bien un cafecito mañanero…

No, no es café. En el termo llevo una infusión que me ayuda a cantar, sobre todo cuando hace frío.

¿Cuál es la receta mágica de la infusión?

La receta mágica de la infusión para conservar la voz es a base de tomillo, romero, regaliz y erísimo.

¿Erísimo ha dicho?

Sí, erísimo. Es la hierba de los cantantes, porque descongestiona y desinflama mucho.

A ver si me da una tacita a mí y me arregla la voz…

Cuando quiera.

Ya ve que mi voz es baja y desagradable…

Tampoco se le escucha mal a esta hora de la mañana.

Hoy hace sol. ¿Qué ocurre en los días que llueve?

Cuando llueve, no suelo cantar, pues la gente se aglomera en los porches para protegerse de la lluvia y así es complicado mantener la distancia de seguridad.

¿Qué le dice la gente?

La gente se muestra agradecida, valora mi esfuerzo, transmiten su agradecimiento. Canto ópera, zarzuela, canción española. La gente joven se impregna, quizá porque no conocen todavía la lírica. La gente me dice que se siente mejor escuchando música. Al fin y al cabo, la música es un bálsamo para el alma.

¿Siempre cantó usted? ¿De niño también cantaba?

No. En el Conservatorio Municipal de Zaragoza, en Domingo Miral, comencé con cuatro años de trompeta. Me pasé al canto a los 20 años en San Vicente de Paúl.

¿Cómo le dio por cambiar de tercio musical?

Cuando hacía trompeta, me dijo la directora del coro que me presentara al coro de Auditorio. Me presenté y me cogieron. Allí vi mi primera ópera en 2008 y me quedé prendado. Decidí irme a Madrid a la Escuela Superior de Canto, en la calle de San Bernardo, un centro con 60 profesores para 120 alumnos, con un nivel magnífico de especialización. Allí he estado cuatro años, con un esfuerzo enorme. Iba por el Teatro Real, por el Teatro de la Zarzuela. Acabé en 2020, en plena pandemia.

¿Y ahora?

A seguir luchando por mi carrera lírica. Ahora, aquí, en la calle. Y espero que pronto en el Teatro Principal o en el Auditorio.