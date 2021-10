Los videojuegos 'vintage' y las máquinas arcade atrapan a grandes y pequeños en el primer día de Retro Zaragoza

Es como teletransportarse a otra época. O a muchas otras. Recorrerlas de un rápido vistazo a través de algo común, el entretenimiento. Y con banda sonora incluida. Retro Zaragoza ha abierto este viernes sus puestas en la sala Multiusos del Auditorio, que se ha convertido en un gran salón recreativo y un espacio expositivo sobre la evolución de los videojuegos a lo largo de las últimas cuatro décadas. Es una de las citas más esperadas por los chavales de la ciudad, aunque también por los no tan jóvenes, porque unos pueden ponerse a los mandos de aparatos que quizá no habían llegado todavía a tener delante y a otros les permite sacar su vena más nostálgica. Entre los favoritos, los visitantes destacaban de esta tarde destacaban el gran Scalextric o los juegos de música y percusión, aunque también los grandes clásicos como Super Mario Bros o Sonic.

El primer grupo -se ha dividido el acceso en franjas horarias para garantizar que se mantiene el aforo máximo permitido ante la covid- ha accedido al espacio a las 15.00 y no ha tenido que abandonarlo hasta las 18.00. Tres horas de juegos que, aunque para algunos han sabido a poco, han sido muy bien aprovechadas. Había más de 80 máquinas de arcade entre las que elegir, desde los habituales juegos de lucha o conducción, pasando por los de baile y hasta el Tetris o el Comecocos. Y entre las consolas tampoco faltaba ni una: se podía empezar superando algunas pantallas del fontanero más famoso de los videojuegos en la primera Nintendo de la historia, para luego hacer que Aladdín se enfrente a los malos en la SuperNintendo, y después pasar por la Xbox, la Wii y por todas las PlayStation.

Más información Retro Zaragoza vuelve a la Sala Multiusos con 80 máquinas arcade de conducción, pinballs y futbolines

"Me está gustando un montón", ha asegurado Esther Domingo después de sacar unas cuantas fotos a su hija pequeña mientras manejaba los mandos de una moto. Para la niña, todo un descubrimiento, con decenas de juegos que no había visto nunca. Y, para sus padres, toda una vuelta a la "adolescencia". "Está siendo mejor de lo que me esperaba, repetiríamos pero ya no quedan entradas", ha expresado esta zaragozana. Efectivamente, ya todas están reservadas, por lo que el Ayuntamiento calcula que pasarán por las instalaciones cerca de 4.000 personas. Esta iniciativa forma parte de la programación del Pilar Joven 2021, con la que se quiere ofrecer a este colectivo una alternativa de ocio saludable para estas fechas.

En este sentido, Beatriz de Diego, una joven de 19 años que esperaba junto a una amiga que llegara su turno para jugar en una máquina de percusión, una de las más solicitadas, se mostraba satisfecha con el plan. "Está muy bien, porque es barato y para la gente joven como nosotros está bien saber cómo eran antes los juegos", ha asegurado. Además, ha contado que ha participado antes de acceder a la sala en la donación de alimentos. "He dado un kilo de arroz y me he llevado un juego sobre la Guerra Civil para el ordenador, porque videoconsolas antiguas no tengo", ha explicado. Todo aquel que lo desee puede acercarse y participar en este intercambio, y su comida se destinará, como informaron desde el Consistorio, al Banco de Alimentos.