Sara Fernández: "No estamos organizando nada que no estén haciendo otros municipios"

El Gobierno de Aragón ha suspendido las Fiestas del Pilar, pero el Ayuntamiento mantiene el programa. ¿Se trata de unas fiestas encubiertas?

No, para nada. Desde el primer momento, las Fiestas del Pilar como las conocemos no se han organizado. Cuando nos juntamos con el Gobierno de Aragón en junio ya decidimos que no podían ser unas fiestas al uso, a pesar de que la situación ha mejorado mucho. No están previstos actos masivos ni pasacalles en los que no se puede controlar al público. Ni espacios con programación nocturna que puedan conllevar actuaciones más peligrosas a nivel epidemiológico. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, y ahora lo que nos ha dicho Sanidad es que hay una serie de actividades que están previstas que se pueden celebrar.

La oposición acusa al gobierno de hacer "trampas" y "enmascarar" las fiestas.

En aquellos municipios en los que se ha hecho exactamente lo mismo pero ellos gobiernan lo miden con otro rasero. No estamos organizando nada que no estén organizando otros. Es verdad que nuestra dimensión es diferente, pero nuestras medidas y recursos también lo son. Creo que es una voluntad de levantar polémica donde no la hay. Si la situación ahora hubiera sido buena y no hubiésemos preparado nada a tiempo nos estarían acusando de no haber sido previsores. Nuestra obligación es prever todos los escenarios, tenemos que hacer el esfuerzo porque además hay muchos sectores económicos que viven de ello.

¿Por qué es importante celebrar estos actos?

Por lo mismo que llevamos organizando actividades el resto del año. Tenemos una responsabilidad. Ahora no estamos encerrados en nuestras casas, las circunstancias son diferentes a 2020 y desde el propio Consejo Local Ampliado se invita a los municipios a organizarlas porque hay que ayudar a la economía. Es el propio Gobierno de Aragón quien habla de esas actividades.

Los aforos van a ser el caballo de batalla en los próximos días. ¿Puede crear tensión con la DGA?

En ningún momento. Tenemos que cumplir con la sociedad pero también con el compromiso sanitario. Ante cualquier situación hemos acordado con Sanidad las cifras, los aforos, las distancias... Y vamos a seguir haciéndolo.

Para evitar aglomeraciones se decidió sacar los conciertos de la plaza del Pilar y trasladarlos al parque del Agua. ¿Cuántas personas podrían asistir?

Con las actuales restricciones, 500. A no ser que Sanidad contemple una excepción.

¿Cuál sería para el Ayuntamiento una cifra razonable?

La que sea. Hemos estado organizando actos para 30 o 40 personas. Obviamente, cuantos más zaragozanos puedan disfrutar de las actividades culturales, mejor. Pero nos adaptaremos a lo que haya en cada momento.

¿Compartiría alguna medida restrictiva, como un toque de queda o alguna otra limitación horaria?

Habría que ver los detalles, pero compartiríamos todo tipo de medida que conllevara una mayor seguridad de cara a la situación epidemiológica.

¿Se va a pedir no acudir a la plaza del Pilar el 12 de octubre, como se hizo el año pasado?

En todo momento vamos a pedir responsabilidad para evitar aglomeraciones. Pero vamos a evitar de por sí que la Ofrenda de Flores sea pública. La gente normalmente quiere ver a la Virgen, y estará después en la plaza.

¿La organización de estos actos puede agravar los botellones?

En el Jardín de Invierno hemos tenido la experiencia este verano y no ha habido nada. No tiene nada que ver con el Parking Norte o el Espacio Zity, habrá unas entradas muy tasadas. Pero es algo que va a ser valorado en la Junta Local de Seguridad.

¿Teme que lleven consigo una nueva ola de contagios?

Claro que esa preocupación existe. Pero si las autoridades sanitarias nos dicen que adelante con esto y el Consejo Local desde el primer momento ha estado diciendo que se celebren las actividades culturales, nosotros no somos un municipio diferente a los demás.