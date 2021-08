De camping en Caspe o de visita con el AVE, así son los pocos turistas extranjeros en Zaragoza

Jos Piek y Marieke Snoeks cruzan con paso acelerado este sábado la calle Alfonso de Zaragoza con sus cuatro hijos, Flip, Fienelot, Florijn y Pim, este último sentado tranquilamente, sin soltar su chupete rojo, en una pequeña silla a hombros de su padre. "Tenemos un poco de prisa porque cierran la catedral", responden en inglés al ser preguntados por su estancia en la ciudad. Quieren entrar en la Basílica del Pilar antes de que terminen las visitas a las 13.30 y solo faltan 15 minutos. Son unos de los pocos visitantes extranjeros de la capital aragonesa de este verano, pese a que este agosto el turismo se ha animado, todavía lejos de una temporada prepandemia de covid-19.

A la salida del templo, bajo un sol de justicia, la familia holandesa, poco acostumbrada al calor, se cobija a la sombra de los arcos del Ayuntamiento para soportar el sol que cae a plomo sobre la plaza del Pilar. "Estamos haciendo una visita de un día a Zaragoza. Nos alojamos en un camping en Caspe", cuenta Jos. Sus vacaciones en familia suelen ser en la naturaleza y viajando en coche. El camping caspolino lo encontraron "buscando en internet", reconoce Marieke. "Buscábamos un camping agradable cerca de un lago", explica Jos, en referencia al conocido como "mar de Aragón". Su ruta en coche comenzó en Limoges, Francia, y luego cruzaron los Pirineos. Todo en "tramos cortos, de seis horas", explican, por los niños. Todavía les queda una semana de ruta. No tienen que hacer cuarentena cuando vuelvan, pero sí un test covid como a la ida, necesario para cruzar Francia, pero solo el matrimonio y el hijo mayor. No les frena el sol del mediodía y se dirigen a ver el Puente de Piedra y La Seo.

Familia holandesa Piek haciendo turismo en Zaragoza. P. L.

Recorrido por España

Las consultas en las oficinas de turismo se han triplicado este verano respecto al primero de la pandemia, pero se mantiene el cambio de perfil. En pocas ocasiones es necesario cambiar de idioma para responder una consulta. Siguen siendo en su mayoría visitantes nacionales. El número de turistas extranjeros ha caído un 30%, según los datos de Zaragoza Turismo hasta julio. De las 25.106 consultas que se recibieron en junio y julio, solo 4.841, el 19%, fueron de turistas de otros países.

Los franceses han sido los únicos que se han mantenido. No hay rastro de los grupos de ciudadanos chinos desde el estallido de la pandemia que se originó en su país. También han desaparecido los italianos, otro país fuertemente castigado por el virus. Este cambio lo notan las tiendas y bares de la zona más turística de la ciudad. Este sábado en La Seo, un par de grupos de visitas guiadas recorrían el exterior del edificio mientras varios invitados esperaban en la puerta principal la salida de unos novios.

De camping en Caspe o de visita con el AVE, así son los pocos extranjeros que llegan a Zaragoza

"Agosto está muy bien, si lo comparamos con el año pasado. No estamos a los niveles de antes de la pandemia, pero está bien", afirma Antonio Rincón, al otro lado del mostrador de la tienda de regalos La Mañica, en la misma plaza del Pilar. "Lo que trabajamos es turismo nacional", reconoce, y "a ratos", no como otros años que era "continuo". "Se ve algún francés, pero nada", cuenta.

Menos ventas y por menor importe, porque también se nota la crisis económica. "Se venden cosas baratas, de cinco euros para abajo. No se gasta la gente como antes, que llevaba recuerdos para uno o para otro. Ahora lo más socorrido es un imán para la nevera y con dos euros se apañan", reconoce el comerciante de una de las tiendas más veteranas. Pese a todo, asegura que "no me quejo".

Un matrimonio de Palencia mira entre las variadas imágenes de la ciudad o la virgen con imán, listas para colocar en la nevera. También Víctor Bogdanski y Marcin Holota, dos amigos polacos. Estos hacen una visita de un día a Zaragoza, a la que han llegado en AVE desde Madrid, donde se alojan. "Estamos de vacaciones en España y hemos visitado algunas ciudades alrededor de Madrid como Salamanca, Segovia, Campo de Criptana y hoy, Zaragoza", cuenta Marcin sobre su semana de vacaciones. Es la cuarta vez que visitan España, un país que les gusta, explica Victor en español, y la primera en la capital aragonesa, a la que solo habían llegado hace una hora. La buena conexión en tren ha sido una de las razones para visitarla. Ambos están vacunados, por lo que cuentan con el pasaporte covid para viajar y no tendrán que hacer cuarentena al volver a su país. "En Polonia el número de casos ahora es muy bajo", cuenta Marcin.

Marcin Holota y Víctor Bogdanski, turistas en Zaragoza. José Miguel Marco

En la plaza, el control de aforos hace que se forme algunos ratos una larga fila para poder entrar a visitar la basílica. En ella han coincidido unos primos, unos residentes en Barcelona y otros en Extremadura. "Venimos de Barcelona, de Esplugas de Llobregat", cuenta Óscar Nevado con su mujer y sus dos hijos. Junto a él, Ana María Villanueva y su familia que vienen de Extremadura. "Somos familia y nos hemos encontrado en la plaza del Pilar", cuenta. "Es lo que tienen las tecnologías, vas diciendo por dónde andas y hemos aprovechado para quedar en Zaragoza", explica Óscar. Él y su mujer han vuelto a la capital aragonesa después de 20 años y han querido hacer una última parada para enseñársela a sus hijos. Es el final de su semana de vacaciones después de pasar por Huesca, Navarra y Bilbao en busca de turismo de naturaleza en vez de ir a la playa, pensando que estarían más tranquilos, aunque confiesan que "hemos visto mucha gente en todas partes".

"Es una ciudad que nos gusta. Vinimos justo después del viaje de novios porque teníamos vacaciones y hemos rememorado cosas", cuenta su mujer, Montse, que ha visto la ciudad "más o menos igual. En su día la vimos bien y la sigo viendo bien" y no han encontrado aglomeraciones como en otros lugares.

Son muchas las visitas de un día como las de Geidy con su familia, que viajan desde Barcelona en coche. En la calle don Jaime miraban los escaparates de 'souvenirs'. "Hemos venido a ver la Virgen del Pilar. Ahora que estamos de vacaciones y queremos conocer algo nuevo. Si nos gusta vendríamos dos o tres días". Luego tenían pensado ir a Castellón, antes de volver a Barcelona.

Andrea Benavides, su marido y sus dos hijas, volvían de sus vacaciones en Barcelona, donde tienen familia. De camino a su casa, en Pamplona, habían parado a hacer noche en Zaragoza. "Hemos ido al Pilar, hemos dado una vuelta y hemos comprado un helado porque hace mucho calor", ha repasado, a la sombra de la fachada del Teatro Principal en la plaza de José Sinués. Conocen la ciudad, ya que la familia de su suegra es maña. "Nos hubiese gustado pasar a mi hija pequeña por el manto de la Pilarica, pero por el covid no se ha podido", ha lamentado, junto a Irati, que descansaba sentada en su silla de paseo. Su hermana mayor, Ainoha, de nueve años, se refrescaba comiendo un cucurucho de chocolate.

Las terrazas se van llenando a la hora del vermú en busca de un merecido descanso tras la mañana de turismo. Los restaurantes ven que los visitantes nacionales y locales han ido animando este mes las jornadas, todavía lejos de un año prepandemia. Rosa Valcázar está al frente de Tajo Bajo, que lleva un mes abierto en la plaza del Pilar tras la remodelación de buffet libre a un moderno restaurante de cocina aragonesa. Reconoce que la clientela respecto a otros años ha sido "muy diferente". Ha sido "otro volumen de trabajo". Además, "antes era mucho extranjero y ahora es nacional". Se muestra optimista en cuanto a las previsiones de final de verano. "Vamos a terminar bien" y espera que en septiembre "podamos seguir trabajando con este volumen".