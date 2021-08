Una excursión sobre los pasos de Unamuno por el Pirineo

Cuentan que hace 103 años, por estas fechas, Miguel de Unamuno se encontraba de periplo por el pirineo aragonés. El 18 de agosto de 1918 ascendió el pico Salvaguardia y escribió el artículo ‘Al pie de la Maladeta’, dentro de 'Andanzas y visiones españolas'. Para recordar tal excursión, se ha organizado una ruta guiada al Portillón de Benasque con una recreación histórica de la visita del escritor al valle de Benasque.

Felisa Ferraz, impulsora de Pirineo Literario –una de las organizadoras de la actividad-, relató en una entrevista a HERALDO que su abuelo acompañó a Unamuno en su itinerario por las montañas oscenses. "Mi abuelo era el pequeño de los hermanos y, como era típico en las casas del Pirineo, salió a estudiar y a hacer su vida lejos de Benasque. Estudió Derecho y Filosofía y Letras y era catedrático de instituto. Por los años, debió de coincidir con Unamuno en Madrid cuando estaban haciendo el doctorado. Mi abuelo estaba destinado en San Sebastián, pero debieron de mantener el contacto", contaba Ferraz.

"Le llevó por distintos sitios del Pirineo y en un momento dado decidieron subir a Benasque, contactaron con mi abuelo y vino a casa"

La llegada de Unamuno a Aragón, al parecer, vino de la mano de un médico de Huesca en 1919: Enrique Nogueras. "Le llevó por distintos sitios del Pirineo y en un momento dado decidieron subir a Benasque, contactaron con mi abuelo y vino a casa", añade. En este viaje, además del artículo en torno a la Maladeta, también salieron de su puño y letra postales para sus hijos, que se conservan en el archivo de Unamuno de Salamanca.

"Con mi abuelo fue a la Maladeta, que entonces subían hasta el Portillón con mulas y hasta el salvaguardia andando", reproduce Felisa, que los considera amantes de la montaña y unos andarines. Esa excursión es la que se recrea este sábado, más de un siglo después.

Se saldrá desde Llanos del Hospital a las 8.30 y sobre las 11.00 se estima que sea la llegada al Portillón, cómo se desarrolló la visita de Unamuno a Benasque y la ascensión al pico Salvaguardia. Por último, en torno a las 12.00 de bajará a Casa Cabellud, donde se podrá degustar cecina y vino, igual que lo pudieron hacer en esa época. A las 14.00, se saldrá de nuevo en autobús desde La Besurta hasta Llanos del Hospital. Esta propuesta, a la que animan a acudir vestidos de época, está organizada por Pirineo Literario, la asociación Guayente, la Escuela de Negocios del Pirineo (Esnepi) y el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y la Ribagorza (Cedesor).

Sobre Pirineo Literario

“Pirineo Literario para mí ha sido el hallazgo de un tesoro de información, de personas, de acciones en torno a la lectura y a los libros”. Así lo define Felisa Ferraz. Hace ya unos años comenzó su ‘excursión’ por el Pirineo, “de mar a mar”. Fue entonces cuando descubrió una gran cantidad de información, personas y proyectos que plasmó en su tesis doctoral. No obstante, decidió que no se podían quedar allí, sino que fueran más allá. “Me pareció que se le podía dar forma como una gran red de información, de formación y comunicación, y me lancé. Que no se quedara en el papel y se convirtiera en una realidad”, considera.

Esos fueron los primeros pasos de la página web de Pirineo Literario, una plataforma “viva”, como la define Ferraz, en la que encontrar rincones y personas que tracen excursiones, como la de Unamuno, por las montañas aragonesas.

