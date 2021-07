Alta Taberna de Soria: volver 16 meses después

Poco a poco la normalidad vuelve también al sector de la hostelería. Este local abrió sus puertas por primera vez en 2016 y, ese mismo año, fue reconocida como una de las 20 mejores tabernas de España donde disfrutar del auténtico torrezno soriano. Ubicada en el número 2 de la calle Blasón Aragonés, en una de las entradas al Tubo de Zaragoza, se encuentra la Alta Taberna de Soria, regentada por la familia Moreno Granel.

Para Félix Moreno, su gerente, la del hostelero es una auténtica carrera de fondo. Algo de lo que, tras más de 25 años detrás de una barra, sabe muy bien. “Esto tiene que gustarte de verdad o no lo aguantas. El trato con la gente, el cariño, esta vida… cualquiera no vale”, admite. Y, desde luego, asegura que sin esa vocación es difícil aguantar 16 meses con la persiana bajada, esperando a que pase la tormenta. “Entre abrir de manera intermitente y con tantas dudas y restricciones o esperar, apostamos por lo segundo. Es lo que creímos mejor dadas las circunstancias”, explica.

Y es ahora, que las restricciones se han suavizado y la gente vuelve a asomarse por el ventanal que da directamente a la calle Cuatro de Agosto, cuando decidieron “volver a empezar de nuevo”. “Es duro decir esto tras toda una vida sembrando”, añade. Hoy, en su barra volvemos a encontrar una amplia variedad de tapas, raciones y tablas de embutidos. ¿La oferta? La misma que antes de la pandemia: “el mejor producto soriano y castellano”.

Lo bueno de esperar tanto, explica Moreno, es que poco ha cambiado la situación en cuestión logística. Siguen con las mismas mesas en el interior -siete- y 11 en la terraza -por supuesto respetando las distancias y el aforo marcado por las autoridades sanitarias-. Entre las novedades se encuentran las mascarillas del personal y los botes de gel hidroalcohólico, que ya han pasado a formar parte de nuestro día a día.

Tras dos décadas al frente de Casa Félix, hace cinco años esta familia de hosteleros decidió darle un giro a su vida y abrir esta tasca en la que sus torreznos pronto se convirtieron en el producto estrella: “Los seguimos preparando tal y como los hacían mis abuelos, originarios de Morón de Almazán, en Soria. Ellos, a su vez, enseñaron la técnica a mis padres y hasta ahora”. Sin embargo, durante 16 meses los fogones del establecimiento han estado apagados y cientos de zaragozanos han tenido que esperar para degustar este producto de nuevo.

“Venía cada semana a comer uno, como los de aquí no los he encontrado en otro sitio”, le decía un cliente habitual que se acercaba de nuevo esta semana, emocionado, hasta el establecimiento que abrió sus puertas el pasado lunes, 28 de junio. Y lo hizo por todo lo alto. “Tuvimos jotas en directo y muchos clientes de siempre vinieron a apoyarnos. Ha sido un regreso muy emocionante y hubo muchas lágrimas, pero de alegría por volver a vernos y por poder seguir luchando”, admite.

Félix Moreno en la Alta Taberna de Soria C. I.

¿La idea? Seguir creciendo

Eso sí, el trago de los meses previos no se lo quita nadie: “Hasta hace menos de un mes pensaba que no íbamos a volver a abrir nunca. Ha sido una situación desesperante. Ahora estamos bien, con ilusión y con muchas ganas de volver a lo que era antes de la pandemia”. “Date cuenta que hace un año y medio trabajábamos aquí mi mujer, mis dos hijos y yo, y otros tres trabajadores. A día de hoy mis hijos han cambiado de sector, no podían esperar tanto tiempo. Y nosotros vamos a volver poco a poco a ver qué hacemos”, explica Moreno, que, a sus 52 años, añade: “Si Dios quiere, me gustaría jubilarme aquí”.

A pesar del trago de los meses previos, del endeudamiento, de haber tenido que tirar de ahorros… Moreno admite que si hay algo que ha aprendido de la pandemia es a no hacer tantos planes y, de paso, a seguir avanzando sin pensar tanto: “Si sale todo bien, estamos trabajando en una nueva apertura en el centro. Ahora toca pelear más que nunca y hacer todo lo posible por salir adelante”.