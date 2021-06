El PGOU de Zaragoza tiene reservas para 68.105 pisos más tras consumir un 26% del suelo residencial

Veinte años después de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza, el 74% de las viviendas que contemplaba todavía están por desarrollar. El documento que fijó por dónde se debía expandir la ciudad previó suelo para 92.063 pisos, de los que de momento han visto la luz 23.958, un 26%. Arcosur, Miralbueno, la avenida de Cataluña, Miraflores, el barrio del AVE y los distritos rurales concentran las mayores reservas.

La principal herramienta urbanística de la ciudad estableció en 2001 nuevos polos de expansión, pero en estas dos décadas el desarrollo ha sido dispar. Una de las grandes apuestas del Ayuntamiento fue el crecimiento hacia el sur. Allí, el nuevo barrio de Valdespartera ha sido el que mejor ha cumplido las expectativas. De las 9.734 viviendas previstas se han ejecutado prácticamente todas (9.687). En cambio, la crisis de 2008 truncó los planes de sus vecinos de Arcosur, la mayor bolsa de viviendas por desarrollar, ya que tan solo han visto la luz 2.891 de las 22.815 propuestas.

El otro punto de atención en el mapa de la ciudad se dibujó en Miralbueno, y aunque el barrio ha crecido con la construcción de 1.234 viviendas, tiene suelo para otras 8.907. Si se le suman las 2.752 pendientes en el vecino distrito de Oliver, al oeste de la capital aragonesa se podrían impulsar más de 11.000 casas con el actual PGOU.

De igual modo, el desarrollo residencial aún tiene mucho recorrido en el entorno de la estación de Miraflores, tanto en los suelos junto al Canal Imperial, como los vinculados a la prolongación de Tenor Fleta e incluso más allá del Tercer Cinturón. En esta zona todavía no se han impulsado 7.571 pisos de los 7.800 previstos, aunque algunos planes de reparcelación ya están en marcha.

Mientras, en la margen izquierda también aparecen oportunidades de expansión, aunque de momento no se han dado las condiciones óptimas para ello. En el entorno del polígono de Cogullada y de la avenida de Cataluña, ambos a la espera de un impulso por parte del Consistorio que no termina de llegar, se contemplaban 7.105 pisos y solo se han levantado 544.

Tampoco se ha saturado el mercado inmobiliario en los barrios rurales, pese a la tendencia de las últimas décadas de buscar la tranquilidad de las zonas periféricas. En estos distritos se han construido poco más de 650 viviendas, frente a las 15.384 nuevas licencias que permitiría el PGOU. En cambio, tras años de parón inmobiliario, parece que ha llegado el turno del barrio del AVE. En los suelos del entorno de la estación, donde proliferan estos días las grúas, se ha ejecutado el 34% de las 3.696 viviendas que preveía el PGOU allá por 2001.

Pleno extraordinario

Sin embargo, que el Plan General esté todavía tan ‘verde’, con capacidad aún para 68.105 pisos más y un ritmo de concesión de licencias que apenas supera el millar al año, no significa que haya envejecido bien. El propio alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, reconoció que tiene algunos puntos "obsoletos" que "habría que revisar". Lo dijo ante la propuesta del grupo municipal socialista de acometer una revisión del PGOU que, entre otras novedades, incluiría la transformación de la orla este de la ciudad, con unas 1.500 viviendas libres y de alquiler público a la altura de Las Fuentes.

Desde el PSOE recuerdan que el PGOU acumula 178 modificaciones, lo que pone de manifiesto sus "debilidades". Por este motivo, los socialistas impulsaron un pleno extraordinario en torno a este asunto que se celebra hoy. Desde el gobierno PP-Cs ya han mostrado su rechazo a una revisión global del Plan General, entre otros motivos, porque obligaría a suspender la tramitación de licencias durante más de un año.

Un Plan General con 20 años y algún achaque

Tras meses de reuniones maratonianas y noches en vela, el 30 de mayo de 2001 hubo fumata blanca. Los grupos municipales del Ayuntamiento de la capital lograban un acuerdo unánime histórico que ponía fin a un proceso iniciado 10 años antes y que involucró a tres alcaldes. Zaragoza, hasta entonces sin capacidad de crecer, ya tenía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Nacía una nueva ciudad, la de hoy.

Era una urbe con capacidad para más de 90.000 nuevos pisos, de los que un tercio estaban al sur. Dibujaba el barrio del AVE, la Expo de 2008, la salida de las industrias del casco urbano y la expansión residencial de los núcleos rurales. Al calor de las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda y los bajos tipos de interés, el PGOU permitió sacar al mercado grandes bolsas de VPO en Valdespartera, Parque Venecia y Arcosur, cuando el ‘ladrillo’ alcanzaba el perímetro máximo de su burbuja.

20 años después, se abre el debate de si Zaragoza necesita otro PGOU. Solo con mencionarlo, los funcionarios veteranos ponen cara de espanto. Y no solo por el trabajo ingente o la tensión política, social y en el mercado inmobiliario. También por la suspensión de licencias que conlleva y que puede paralizar uno o dos años la actividad de un sector estratégico para el empleo.

Los que defienden un nuevo plan sostienen que la ciudad ha cambiado mucho y que el documento no puede asumir más remiendos(acumula 178 modificaciones). Otros creen que hace falta una Edusi o Estrategia de Diseño Urbano y hay quien dice que, con un texto refundido y un lavado de cara, el PGOU, aún con reservas de suelo para miles de viviendas, tiene vida por delante.

Al margen del instrumento, todos coinciden en que el documento empieza a tener achaques y que Zaragoza precisa una nueva política urbanística, no solo por las exigencias medioambientales o de movilidad, sino porque las necesidades han cambiado. El mercado ya no urge tanta VPO, a las que los jóvenes no pueden acceder por mera precariedad . ¿Cómo garantizar viviendas de calidad con alquileres asequibles y activar políticas de rehabilitación en un contexto postpandémico, verde y digital? Ese es el pacto que, 20 años después, la ciudad empieza a necesitar.