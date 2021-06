Azcón: "En los próximos dos años vamos a construir 500 viviendas de alquiler"

¿Es viable un nuevo Plan General de Ordenación Urbana(PGOU)?

Es posible pensar en los cambios que la ciudad necesita: un documento de agenda urbana. Las grandes ciudades van a enfrentarse con tres revoluciones: el medio ambiente, la movilidad y la tecnología. De lo que no se puede hablar es de recalificar suelo para 1.500 viviendas a unos propietarios privados sin que la ciudad se beneficie, como espera el PSOE.

Rechaza la propuesta de la orla este que hace el PSOE.

La ciudad no necesita la recalificación para propietarios privados. Debe explicar por qué quiere cambiar el PGOU para eso. ¿Zaragoza necesita suelo para más viviendas? Es desconocer la ciudad.

¿Qué plantea para que los jóvenes puedan acceder a una casa?

En los dos próximos años vamos a poner en marcha un plan de 500 nuevas viviendas en suelos propiedad del Ayuntamiento. Eso se suma a la política más ambiciosa que nunca se ha puesto en marcha en la ciudad en materia de rehabilitación. Entre 2011 y 2019 se invirtieron 12 millones. En dos años llevamos 14 millones y de 2021 a 2023 esperamos movilizar 80.

¿Como serían esas viviendas?

Van a ser viviendas públicas de alquiler. Con 500 viviendas la inmensa mayoría irán a gente joven, sin excluir a ningún colectivo. Será con la fórmula del derecho de superficie y por concurso público.

La reordenación de líneas de bus sigue en el aire.

La decisión más importante que se ha tomado en movilidad es no volver a comprar autobuses contaminantes. Todos los que se incorporen serán eléctricos. Este proyecto de transporte público sostenible es el más importante que en España y confío en que sea destinatario de una parte de los fondos europeos.

¿Y la reordenación de líneas?

En 2023 acaba la contrata del autobús y será entonces cuando hagamos un proyecto mucho más ambicioso de transporte.

Habla mucho de la cuestión medioambiental.

Espero que Zaragoza sea ejemplo de sostenibilidad. Queremos que sea una de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030. Por ejemplo, el bosque de los zaragozanos es el proyecto medioambiental más importante que se ha hecho en nuestra ciudad, con 1.200 hectáreas y 700.000 árboles.

El festival Zaragoza Florece atrajo a más de 175.000 personas y ya prometen que va a repetir.

Ha sido un éxito de participación y organización. Con pocos recursos, con 25.000 €, hemos puesto en marcha un evento de ciudad de los que no se recordaban desde la Expo. Creo que podemos convertirnos en un evento nacional con el que atraer turismo.

El PSOE dice que usted se siente más a gusto haciendo oposición, que solo busca la foto.

A la oposición no le gusta que las cosas estén haciéndose bien. Debería pensar más en defender la ciudad, que al PSOE. Tendría que pensar en alejarse de la radicalidad de Podemos y ZEC, tener un discurso propio y no copiar lo que dicen los líderes de la extrema izquierda. Le iría mejor.

¿Las Fiestas del Pilar se van a desarrollar con cierta normalidad?

Va a depender de la situación epidemiológica. Pero vamos a trabajar para que las Fiestas del Pilar se parezcan lo más posible a lo que hemos conocido toda la vida. Es importante pensando en la hostelería, la cultura o los taxistas.

El nuevo estadio quedó parado por la pandemia. ¿Se retomará antes de que acabe el mandato?

Zaragoza necesita un nuevo campo de fútbol. España y Portugal han decidido optar a la Eurocopa en 2030. ¿Alguien se imagina que la quinta ciudad de España no sea una de sus sedes por no tener un campo en condiciones? Pero esa no es la principal razón. La principal razón es el equipo de la ciudad, el Real Zaragoza.

¿Y qué va a hacer?

Planteamos un proyecto para financiar un campo antes de la pandemia y el PSOE se negó. Intentaré trabajar un proyecto que cuente con consenso político. El campo debe tener un proyecto arquitectónico, deportivo, económico y político.

¿Y cual sería?

Vamos a respetar los tiempos.