La incidencia crece en Campo de Borja, ‘encajonada’ por los confinamientos

Rodeada de comarcas que acaban de estrenar un confinamiento que en principio se prolongará más allá del 9 de mayo, la del Campo de Borja cruza los dedos para que sus contagios no sigan multiplicándose en las próximas horas. La incidencia acumulada a 14 días casi se ha triplicado en la última semana, de 167,8 casos por 100.000 habitantes a 471,8. Cuando la consejera de Sanidad, Sira Repollés, no descartó ayer añadir nuevos cierres perimetrales antes del viernes, las luces de alarma en esta hasta ahora isla se encendieron. En la aledaña comarca del Aranda la situación actualmente no es preocupante.

"Estamos en el límite. Desde el pasado viernes los contagios están aumentando en poblaciones como Borja, Ainzón y Mallén. Todo dependerá de la evolución en los próximos días", asumió el alcalde de Borja, Eduardo Arilla. Ayer en el centro de salud se notificaron cuatro contagios.

La presidenta comarcal, María Eugenia Coloma, reconoció que les "sorprendía" que el Campo de Borja se hubiera convertido en una "especie de oasis" libre de covid teniendo en cuenta las estrechas relaciones que mantienen con sus vecinos y la cercanía de Navarra. De momento, Sanidad no se ha puesto en contacto con ellos.

Los alrededor de 5.000 borjanos y los 8.000 habitantes del resto de municipios de la comarca están en el punto de mira. Lo saben bien en el centro de salud de la capital comarcal. "Desde el pasado viernes hemos registrado una veintena de nuevos positivos y hemos pasado a hacer 45 PCR el martes y el miércoles", alertó la coordinadora, Belén Clemente.

Hay que tener en cuenta que de este ambulatorio no depende Mallén, que pertenece a la zona básica de salud de Gallur. El Ayuntamiento maellano informó ayer a través de su Facebook que desde el pasado jueves se han confirmado 25 contagios en el municipio.

¿Por qué han tardado más en aparecer los contagios en esta zona que en las lindantes? "Parte de la gente que acudió el fin de semana llevaba ya cuatro o cinco días con síntomas a los que no les había dado ninguna importancia", apuntó Clemente. A su parecer, van a seguir notificándose contagios "pero la clave estará en si siguen creciendo como hasta ahora o van a la baja".

Mientras el encierro acecha, los vecinos pueden desplazarse a Zaragoza al centro médico de especialidades y a comprar, aunque tengan que pasar por la carretera que discurre por la confinada comarca de Valdejalón. Para acudir a Tarazona a otros especialistas, como el ginecólogo o el odontólogo, necesitan el pase del médico. Desde que se cerró la localidad turiasonense, en el comercio borjano se ha notado también la afluencia de vecinos de pueblos de la comarca de Tarazona y el Moncayo que no pueden acudir a la capital por tener en sus núcleos una tienda, por pequeña que esta sea. Lo mejor, en estos casos, es ser autosuficiente.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.