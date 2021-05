Mapa de los radares de Zaragoza en 2021: más de medio centenar de vigías en las carreteras

Son 30 radares móviles, 19 fijos y tres de tramo; así se llama los que constan de dos o más cámaras de visión artificial sincronizadas y situadas en ambos extremos de un tramo de carretera. La provincia de Zaragoza tiene algo más de medio centenar de vigías electrónicos por sus diferentes tipos de vías; algunos son simples y otros multicarril, colocados a cierta altura (dos metros o más) para evitar actos vandálicos. La meta es castigar los excesos de velocidad, en un intento prolongado de reducir el número de siniestros, algo que este año pasado ya ocurrió en términos absolutos debido a los meses de baja movilidad que trajeron los confinamientos.

Los límites de velocidad en vías urbanas son de 50 kilómetros por hora en vías multicarril y de 30 en vías de un solo carril. El límite está en 90 en las carreteras de dos carriles, y sube a 120 en las autovías. Pasar este límite tiene castigos graves o muy graves según la dimensión del exceso. Esos castigos son de dos tipos: multas proporcionales al exceso y puntos en el carnet, desde ninguno por las infracciones menos severas a seis por las más notorias.

Multas por exceder el límite de velocidad

Multas por exceder el límite de velocidad DGT

Margen de error de los diferentes radares

Muchos conductores hacen la llamada cuenta del siete, un error común en forma de leyenda urbana por el cual se evitan las multas si se supera en siete kilómetros por hora el límite marcado en cada vía. Eso no es cierto. De hecho, la permisividad la marca el margen de error del radar; el fijo es del 5%, por lo que si se registra como máximo ese exceso en la velocidad permitida, no ha lugar a sanción o multa. Los radares móviles tienen un margen de error del 7%, y los de tramo alcanzan los 10 km/h en velocidades que no superan los 100 por hora, y del 10% en velocidades superiores a ese tope. Hay un nuevo aparato, el Multa Radar C, que actúa ya en el entorno urbano y emite pulsos intermitentes de ondas de radio en lugar de un haz láser constante, por lo que no se capta desde los ‘avisadores’ que llevan muchos automóviles. Su margen de error es de apenas 1 km/h por debajo de los 100 km/h.