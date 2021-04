El pleno insta a Azcón adherirse al plan de rescate de la hostelería, que el alcalde critica que "llega tarde"

"Llega tarde, muy tarde". El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, considera que el plan de rescate a la hostelería de la DGA, que contempla que los municipios aporten 10 millones de los 50 que está previsto repartir, no se ha puesto en marcha cuando debería. No obstante, este viernes se ha mostrado dispuesto a "dialogar para mejorarlo" y ha lanzado una crítica a la institución autonómica ya que, a su juicio, no ha tenido predisposición a negociar. El pleno municipal ha instado al gobierno PP-Cs a adherirse a las ayudas tras una moción del PSOE que ha salido adelante gracias al apoyo de ZEC y Podemos-Equo y la abstención de los grupos de la derecha. Además, igual que hizo este jueves el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, el vicepresidente, Arturo Aliaga, ha mandado un mensaje a Azcón pidiéndole que se sume o, en todo caso, "que deje de poner excusas".

De momento, las reuniones mantenidas hasta la fecha entre representantes del Ayuntamiento y la DGA no han servido para acercar posturas y el regidor ha defendido tras el debate en el salón de plenos que la "única" ayuda que han recibido en la ciudad las empresas de este damnificado sector ha venido por parte del Consistorio. Y ha citado las bonificaciones en impuestos, los microcréditos y la ampliación del espacio para terrazas y veladores. "En cualquiera de los casos, estamos dispuestos a dialogar para mejorar el plan de la hostelería y lo único que esperamos es que el Gobierno de Aragón esté abierto a ese diálogo, que todavía no lo ha estado", ha insistido.

También la concejal de Economía, Carmen Herrarte, ha mostrado su "disposición a la negociación, a seguir hablando y a realizar nuevas reuniones hasta llegar a un acuerdo". De hecho, ha pedido sustituir el texto de la moción por otro que instara únicamente a continuar estas conversaciones "por encima de los colores políticos" y con "altura de miras", pero su propuesta no ha sido aceptada por el grupo socialista. La edil ha pedido conocer más detalles sobre la convocatoria, como el importe que deberá salir de las arcas municipales o el método de distribución, ya que, según ha dicho, "los hosteleros de Zaragoza son distintos a los de otras ciudades y pueblos" y, por eso, considera que "merecen un trato personalizado". "Ni mejor, ni peor", ha puntualizado.

Además, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de regular las restricciones sanitarias en estos establecimientos teniendo en cuenta la calidad del aire en lugar de los aforos y ha pedido cuantificar el convenio de apoyo a los subsectores que se hayan podido quedar fuera.

"Zancadillas y excusas"

Para defender la moción, la edil del PSOE Ros Cihuelo ha recordado que las diputaciones provinciales ya se han adherido al plan, igual que hizo ayer mismo el Ayuntamiento de Huesca. Sin embargo, ha criticado que el alcalde de la capital aragonesa lo que ha hecho hasta ahora es "ponerse de perfil" y poner "zancadillas, excusas e impedimentos para ayudar a la hostelería y al turismo". Ha lamentado que, si finalmente solo se queda fuera el Consistorio zaragozano, será "un bochorno y una vergüenza difícil de explicar". "Somos los únicos que estamos teniendo esta actitud absolutamente incomprensible", ha criticado.

De forma similar se ha expresado más tarde el vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, que ha recordado que la institución autonómica ha otorgado desde que comenzó la pandemia más de 30 millones de euros a este sector. Ha querido "tranquilizar" a los empresarios ya que el 80% de las ayudas estarán garantizadas "aunque el Ayuntamiento no quiera adherirse al plan". "Pido al alcalde que deje de buscar excusas, sino quiere adherirse que los diga abiertamente", ha sentenciado.