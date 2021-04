La residencia de Luesia suma seis contagios más y llega a los 17

El brote de cepa británica de coronavirus en la residencia de mayores Fundación Aruej de Luesia ha registrado seis contagios más en el último fin de semana y ya son 17 los casos de infección confirmados. A las once personas, diez usuarios y una trabajadora, que dieron positivo los primeros días se han sumado otras seis. Los tres internos y una empleada a los que se repitieron las pruebas porque los resultados iniciales no eran concluyentes finalmente están afectados. Además, este pasado in de semana dos ancianos sufrieron episodios de fiebre y fueron trasladados al hospital de Ejea de los Caballeros, donde confirmaron los contagios. Por otra parte, efectivos del Ejército del Aire de la Base de Zaragoza han desinfectado las instalaciones.

El brote se detectó el pasado miércoles, cuando una de las residentes del geriátrico acudió a un hospital para un tratamiento y al hacerle el preceptivo test dio positivo. En el centro viven 25 ancianos, de los se han contagiado 15, y trabajan 12 profesional, de los que dos han dado positivo. Todos los infectados son asintomáticos o presentan afecciones muy leves. Además, están vacunados con pauta completa desde la primera semana de febrero. En estos momentos en el centro permanecen dos usuarios positivos y otros dos siguen hospitalizados en Ejea, mientras el resto de enfermos han sido trasladados al centro covid de Casetas, el único que permanece abierto de los cinco que se pusieron en marcha en los momentos más duros de la pandemia.

La coordinadora del centro de salud de Ejea, Raquel Llera, señaló que ante la aparición de nuevos positivos entre este miércoles y jueves próximos el equipo del ambulatorio va a volver a hacer PCR al resto de usuarios del geriátrico (10) y empleados (10). Llera subrayó que se trata de una situación "insólita", ya que es una cepa británica y todos estaban vacunados con Pfizer que es muy efectiva contra ella. Las pruebas serológicas que se llevaron a cabo a los contagiados revelaron también que tras la inmunización habían generado anticuerpos contra el virus. El brote, según explicó hace unos días el alcalde, Jaime Lacostga, ha causado sorpresa entre los vecinos, ya que en el pueblo no hay contagios que, en pricipio, puedan estar en su origen.

