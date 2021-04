Los tribunales tumban el intento de la concesionaria del parquin de Salamero de paralizar las obras

La rehabilitación del parquin de la plaza de Salamero, cuya losa superior cedió varios centímetros en enero del año pasado, avanza a buen ritmo. Y lo hacen a pesar de los intentos por parte de la concesionaria de la instalación, Indigo, por paralizar la obra. En concreto, la empresa ha recurrido hasta en dos ocasiones la declaración de ruina y la actuación de emergencia que aprobó el Ayuntamiento de Zaragoza para intervenir en la techumbre del estacionamiento subterráneo. En un primer momento acudió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), y en segunda instancia, a la justicia ordinaria. En ambos casos, sin éxito.

La losa superior del parquin de Salamero cedió en enero de 2020 unos tres centímetros, lo que obligó a clausurar la instalación. Según fuentes de Urbanismo, la empresa, que este viernes declinó hacer declaraciones, minimizó inicialmente el alcance de los daños. Sin embargo, los técnicos municipales y un informe externo advirtieron del riesgo que suponía el estado de la techumbre para la seguridad de los ciudadanos tras detectar un fallo constructivo que obligaba a intervenir cuanto antes.

El gobierno PP-Cs aprobó en diciembre la declaración de ruina inminente parcial y la contratación de urgencia de los trabajos de derribo y sustitución de la losa. La decisión no fue compartida por la empresa, que desde el hundimiento no ha podido explotar la parte del estacionamiento ubicada bajo la plaza de Salamero. Por ello, Indigo acudió en enero de este año al Tribunal de Contratos en busca de una paralización cautelar, pero este organismo se desmarcó al recordar que no es competente en casos de urgencia.

El siguiente paso fue acudir a la justicia ordinaria a presentar un contencioso-administrativo. En su argumentación, Indigo recuerda que la contratación de emergencia que aprobó el Ayuntamiento llegó 11 meses después del hundimiento del tablero, lo que deslegitima la urgencia, y que además no se han demostrado los requisitos para la declaración de ruina.

Sin embargo, el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Zaragoza acaba de desestimar la petición en un auto que recuerda que paralizar la obra «podría perjudicar gravemente el interés público que subyace en la actuación administrativa, que no es otro que la seguridad de personas y bienes». De hecho, la jueza señala que, según los informes técnicos, «es evidente que existe un peligro grave e inminente».

Compensaciones económicas

Con este respaldo, el gobierno continúa con las obras. Más complejo se antoja el proceso que determinará quién debe asumir su coste, estimado en más de un millón de euros. De momento, la empresa ya ha reclamado al Consistorio una compensación económica por las pérdidas que está sufriendo por el cese de actividad.

Mientras, los trabajos de derribo de la losa dañada del parquin de la plaza de Salamero avanzan a «muy buen ritmo», según fuentes municipales, y ya dejan a la vista buena parte del interior de la instalación subterránea. La instalación de una grúa de grandes dimensiones ha permitido retirar las partes más voluminosas de la techumbre, que se hundió parcialmente en enero de 2020.

El calendario que maneja el Ayuntamiento, que contrató las obras de urgencia ante el riesgo para la seguridad, estima que en julio debería haber desaparecido la losa superior, con el objetivo de reconstruirla durante el verano. Mientras, el gobierno va a lanzar la redacción del proyecto de renovación de la plaza, para lo cual se establecerá algún canal participativo todavía por definir para vecinos y comerciantes de la zona, principalmente.

En este sentido, se va a incorporar el rediseño al proyecto de pacificación a cota cero de toda la gran manzana entre César Augusto, Independencia y el Coso. Previsiblemente, la remodelación de la plaza no concluirá antes del invierno del año que viene.