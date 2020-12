El Ayuntamiento de Zaragoza renovará de urgencia toda la cubierta del aparcamiento subterráneo de la plaza Salamero

Las obras de Salamero están lejos de terminar. Y no solo porque falte todavía la reforma de la plaza, sino porque el informe técnico encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza pide demoler y renovar de urgencia toda la losa del techo del aparcamiento subterráneo, ya que aún hay riesgo para la seguridad y podría producirse un nuevo colapso. "No es inminente, pero no se puede descartar", ha precisado la mañana de este jueves el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, tras presentar los resultados. Además, el estudio revela que el hundimiento se produjo por un fallo constructivo, y no por el peso de la superficie como se dijo en un principio, por lo que el Consistorio quedaría eximido de toda responsabilidad.

Según ha precisado, el informe pericial, elaborado por la consultora externa Intemac, determina que se trata de "un defecto de ejecución generalizado que supone una colocación ineficaz de los refuerzos frente al punzonamiento de la losa en los apoyos de los pilares". El problema, pues, data de los años 60, cuando se construyó el aparcamiento sin, al parecer, respetar el contenido del proyecto y se produjo, en palabras del edil, una "colocación deficiente de la armadura u omisión". Ahora, el Ayuntamiento acometerá las obras a través de un procedimiento de emergencia pero después pretende repercutir el coste a la concesionaria, Índigo, ya que está "claro a quién corresponde la responsabilidad".

Después de que el 29 de enero cediera tres centímetros el techo del estacionamiento, se desarrolló un primer informe, a petición de la empresa, que en esa ocasión determinó que se había producido por el peso que tuvo que soportar la estructura. Por precaución, se retiraron los parterres, se trasplantaron los árboles y se quitaron los bancos y el resto de mobiliario urbano, igual que el quiosco de flores, que tuvo que trasladarse. Ahora, el nuevo estudio dice que no fue esto lo que causó el fallo. "El informe y los datos topográficos tomados en el campo reflejan que la estructura no tenía en la actualidad cargas superiores a las del proyecto". En concreto, la media de espesores de tierra sobre la losa, de unos 75 centímetros, era ligeramente inferior a la planteada por lo que "si la armadura de punzonamiento hubiera estado adecuadamente colocada no se hubiera producido daño alguno en ningún caso".

El diálogo con la empresa, según ha afirmado Serrano, es "fluido", por lo que se ha mostrado "optimista" en cuanto a alcanzar un acuerdo, pero ha dicho que lo más importante es que se haga "rápido". No obstante, si las negociaciones no fueran fructíferas, tampoco se puede descartar la vía judicial (la contrata también arrastra pérdidas económicas importantes desde el cierre del parking). "Vamos a defender hasta el último extremo legal posible la posición del Ayuntamiento -ha defendido-. Estamos seguros de que no tenemos responsabilidad alguna".

Los trabajos comenzarán antes de que termine el año y, aunque los técnicos todavía están estudiando cuál es el procedimiento más eficaz, rápido y económico, ya está claro que habrá que levantar por completo la losa del techo del aparcamiento y sustituirla por una nueva. Serrano no se ha atrevido a anticipar durante cuánto tiempo se prolongarán estas tareas, pero sí que hasta que no terminen y no se pueda "reponer la seguridad total" de la estructura no comenzarán las obras de reforma de la plaza. Lo previsible, según ha dicho, es que Salamero cuente con partidas presupuestarias importantes tanto en 2021 como en 2022, por lo que todavía habrá que esperar para pisar la nueva plaza.