La mitad de los perros de Zaragoza aún no están inscritos en el registro obligatorio de ADN creado en 2019

El registro obligatorio de ADN ha logrado ya 20.813 muestras de perros. Ha hecho falta que pasaran cerca de dos años desde que, en mayo de 2019, se aprobó la nueva ordenanza municipal, y aún así la cifra no alcanza ni el 50% de los canes censados. El número de mascotas cuyos dueños cumplen con esta norma casi se ha quintuplicado desde entonces, cuando solo se alcanzaban los 4.212 registros, pero todavía no es suficiente. El Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha esta medida para tratar de luchar contra el abandono y el maltrato animal y quienes no la cumplan se exponen a multas de entre 50 y 250 euros.

La población de perros activos y con microchip de la ciudad es, según el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón (Riaca), de 74.020 pero, como advierten desde el Consistorio, estos datos pueden no ser del todo certeros ya que hay muchos propietarios que no dan de baja a sus mascotas cuando mueren. Además, se cree que entre un 10% y un 15% de los canes no tienen microchip. En el Colegio de Veterinarios, sin embargo, calculan que la población real se sitúa entre 45.000 y 55.000 perros.

Aunque quedan alrededor de la mitad, los registros genéticos se han incrementado de forma notable, pues medio año después de que se aprobara la normativa apenas se alcanzaba el 9%. Tras un periodo de gracia y tres meses de prórroga por la pandemia, la medida comenzó a ser obligatoria el pasado mes de julio. En diciembre, el Ayuntamiento empezó a remitir cartas a los incumplidores para que tuvieran en cuenta las posibles sanciones económicas. Entre enero y febrero se han incorporado más de 1.724 canes.

Para formalizar el trámite, los propietarios deben acudir a una clínica veterinaria, donde se extraerá una muestra de sangre al animal. El proceso conlleva un coste de entre 40 y 50 euros que no está subvencionado, pero puede resultar muy útil para combatir el abandono y el maltrato. De hecho, en octubre del año pasado, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil localizó un criadero ilegal gracias al ADN de dos cachorros de husky siberiano abandonados en Figueruelas en muy malas condiciones.

Aunque estos animales no estaban registrados, se pudo establecer relaciones paterno-filiales con las muestras de otros que sí lo estaban y que habían sido vendidos de forma irregular a través de internet. Dos hombres y dos mujeres de entre 35 y 39 años y vecinos de Pedrola acabaron investigados.

Menos de animales abandonados

Cada vez son menos las mascotas abandonadas por sus dueños en la capital aragonesa. Esa es la conclusión a la que han llegado en el Centro de Protección Animal tras comprobar que en 2020 el número de animales de compañía que llegaron a sus instalaciones descendió un 37%. Consideran que los meses de confinamiento contribuyeron a reducir esta cifra, pero observan ya desde hace tiempo un decrecimiento en esta práctica ilegal.

Según informan desde el Ayuntamiento, el año pasado llegaron a las instalaciones de La Cartuja 290 perros, de los que 42 pertenecían a razas consideradas potencialmente peligrosas, y 127 gatos. También acogieron siete pequeños mamíferos, un ave e, incluso, una cabra. De estos, 117 canes y 6 felinos fueron rescatados por sus propietarios poco después. El porcentaje de animales adoptados ha sido de un 77%. Es una cifra menor al 82% que se registró en 2019, pero se debe principalmente a que hubo menos abandonos.

«Han disminuido las adopciones pero porque tenemos menos animales en el centro. Han entrado menos y, por lo tanto, se han adoptado menos», apuntan desde el CMPA. La proporción entre los animales que entran y los que son adoptados es similar. De hecho, si se tiene en cuenta a los que fueron rescatados por sus dueños, «han salido más animales de los que han entrado», inciden. En concreto, se adoptaron o cedieron a protectoras 225 perros (35 de razas potencialmente peligrosas) y 118 gatos, además de seis pequeños mamíferos y la cabra.