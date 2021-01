¿Cuánto dinero cuesta tener un perro?

En algunas ciudades, como Zaragoza o Ejea de los Caballeros , es obligatorio realizar el genotipificado del animal . "Se hace una pequeña extracción sanguínea que se manda al laboratorio y queda reflejada en la base de datos del Gobierno de Aragón y del municipio en cuestión", expone Yus. En este caso, el precio que señalan en el mercado parte de los 45 euros . Esta parte de la identificación es la que menos se cumple, de hecho, los veterinarios recuerdan que es obligatoria y que los Ayuntamientos pueden conocer qué mascotas no lo tienen hecho a través del Riaca.

Como ya se ha avanzado, los animales tienen una documentación, como la cartilla o el pasaporte europeo , en el que se reflejan las vacunas y otros procesos a los que se somete el animal. García Lorente sitúa el precio de estos precios en unos 10 o 15 euros . Con este parte se complementaría la fase de identificación. En caso de que todavía no se le haya implantado el microchip o no tenga la vacuna de la rabia, la documentación oficial sería la cartilla sanitaria de Aragón .

Otro aspecto de forzoso cumplimiento es la administración de la vacuna de la rabia entre los tres y seis meses de edad. Existen con distinta perioricidad, "anual, de dos o tres años", cuenta Cristina. El precio de cada dosis ronda los 20 o 25 euros . Desde el colegio inciden en que "las vacunas no duran para toda la vida, en el caso de las especies canina y felina suelen tener una duración de inmunidad de un año, año y medio como máximo". El suministro de esta vacuna se debe reflejar en el documento oficial que es el pasaporte europeo.

Cuando los animales son cachorros, es recomendable suministrar las llamadas vacunas 'puppies', que "incluyen enfermedades como parvovirosis, leptospirosis, hepatitis, etc...", indica el gerente del colegio de veterinarios. Estas dosis se suelen poner en la revisión anual, y mantienen el mismo precio que las de la rabia, entre los 20 y 25 euros .

Desparasitados recomendables

"En un cachorro es recomendable que se desparasite antes de empezar cualquier pauta de vacunación, tanto interna como externamente", manifiesta Luis Javier Yus. "Cuando son adultos hay que desparasitar periódicamente, sobre todo en tiempos de pandemia", considera el gerente. Este proceso suele tener que repetirse cada tres meses -como mínimo-, aunque varía en función del tiempo que marquen los productos que se utilicen o proscriba el veterinario. El desparasitado son tanto para parásitos internos como externos.

​En el primero de los casos se puede acometer con pastillas, cuyo precio varía en función del tamaño del animal. Por ejemplo, la medicación anual de un perro grande sería en torno a los 30 o 40 euros, mientras que de un pequeño es de 15 a 20. Este coste también depende de la marca que se suministra.

​Para el desparasitado exterior se suelen utilizar pipetas o collares, que duran aproximadamente seis meses. "En las grandes superficies encontramos collares por 7 euros, pero no tienen capacidad desparasitaria, sino repelente, ya que llevan citronela. En cambio, los que desparasitan, que se compran en los veterinarios, cuestan de 20 a 30 euros", dice Cristina García Lorente. Esta profesional recuerda que hace unos años solo se recomendaban estos productos para el verano, pero ahora no está de más su uso durante todo el año: "Hay estudios epidemiológicos que han confirmado que se han encontrado parásitos en noviembre, cuando antes no ocurría. Es cuestión del cambio climático".