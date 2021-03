El buen tiempo y la jornada festiva llenan las calles del Tubo por la noche

El buen tiempo ha llenado esta Cincomarzada las calles de Zaragoza a pesar de las restricciones del coronavirus. Por la mañana los parques de la ciudad estaban llenos de paseantes y por la noche se han podido ver imágenes de multitudes en el corazón de la ciudad. En las callejuelas estrechas del Tubo, por ejemplo, ha sido imposible guardar la distancia de seguridad. Algunos vecinos del Casco Histórico han alertado de que los clientes de algunas terrazas no respetaban la distancia de seguridad exigida con motivo de la crisis sanitaria. Las patrullas de agentes se han personado en el Tubo para tratar de que no se formaran aglomeraciones y para recordar también la obligatoriedad de llevar la mascarilla protectora salvo en el preciso momento en el que se consume. Los agentes han estado vigilando esta y otras localizaciones y no han destacado ningún incidente reseñable.

Se da la circunstancia también de que este viernes festivo en la capital era el primer día en el que la hostelería podía abrir hasta las 22.00 y muchos zaragozanos han aprovechado para tomar algo, alargando la jornada más tiempo que en las últimas semanas. Los atascos de viandantes por la zona del Tubo -aseguran- han sido "puntuales" y se han concentrado en torno a las nueve de la noche. Estas estampas recuerdan también a las de otros fines de semana en los el comercio cerraban temprano, a las 18.00, pero el buen tiempo no invitada a los zaragozanos a recogerse pronto y, en consecuencia, coincidían muchos vecinos en las calles del Centro. De hecho, hace unos meses se generó polémica por la cantidad de público que se juntó para ver la actuación de un músico callejero en la calle Alfonso, si bien entonces no se cursó ninguna denuncia y la situación se resolvió pidiendo a los presentes que la concentración se disolviera.

Este viernes los datos del coronavirus en Aragón han mejorado muy levemente y los expertos temen que la tendencia de mejora entre en un periodo de ralentización o, incluso, la incidencia pueda volver a empeorar. Salud Pública ha notificado 168 nuevos contagios de covid-19 detectados el jueves, con una tasa de positividad situada en el 8,44%.