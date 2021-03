La Fiscalía pide que se investigue ahora "por mentir" al británico al que amputaron el pene en Zaragoza

El juicio por la amputación del pene a un británico afincado en Zaragoza ha quedado visto para sentencia este martes en la Audiencia Provincial. Y la Fiscalía no solo ha mantenido la petición de cuatro años y medio de prisión para el Aarón Jonás B. M. como autor de la mutilación a su compañero de piso, sino que también ha pedido al tribunal que se investigue a la presunta víctima, A. C. S., por falso testimonio. Para el ministerio público, el inglés mintió este lunes cuando declaró por videoconferencia desde Londres y dijo que él mismo se había autolesionado, exonerando de cualquier responsabilidad al investigado.

Para apuntalar sus sospechas sobre el cambio de versión del británico, quien declaró durante la fase de instrucción que había pagado 200 euros a Aarón para que le ayudara a cortarse el pene, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que visionara la comparecencia de A. C. S. ante la jueza que dirigió las pesquisas. La defensa, a cargo de la letrada Claudia Melguizo, se ha opuesto, pero los magistrados han terminado viendo el interrogatorio.

“Ha quedado acreditado, pese al cambio de declaración de la víctima, que fue su compañero de piso y hoy acusado quien accedió a cortarle el pene. Y lo hizo por dinero y no por un motivo altruista”, ha señalado durante su informe el Ministerio Público. Para este, el profesor de inglés quería prescindir de su miembro porque “no lo sentía como parte de su cuerpo”. Lo que también es un hecho probado, ha concluido, es que A. C. S. tenía diagnosticada una esquizofrenia “sin tratar bien”, lo que pudo llevarle a buscar un colaborador para ejecutar sus planes.

La Fiscalía está convencida de que la Policía “nunca” presionó al lesionado para que inculpara a Aarón Jonás B., tal como el testigo llegó de declarar el lunes en el juicio. No ignora que, efectivamente, las dos primeras veces que fue preguntado por lo sucedido, el británico contó que había sido él mismo quien se había hecho un torniquete en el pene para después cortárselo con un cuchillo afilado. Sin embargo, más tarde confesó a los investigadores y a la propia juez instructora que quien le seccionó el miembro fue su compañero, con su consentimiento y “para subirlo a las redes y páginas de pornografía de internet”. No en vano, parece que aspiraban a ganar hasta 5.000 euros.

Los forenses lo ven “factible”

Durante la segunda sesión del juicio han comparecido los forenses, que han asegurado que aunque una automutilación de este tipo es “difícil de ejecutar”, para una persona con una enfermedad mental como A. C. S. resultaría “factible”. Según estos, el lesionado nunca les detalló el procedimiento o quién fue el ejecutor de la amputación. En cualquier caso, hablan de una amputación completa a nivel proximal. Es decir, “en su raíz, en la parte más próxima al tronco”. Consideran también que fue un corte limpio. “Debió de ser con un instrumento con filo, con fuerza y decisión”.

La defensa ha solicitado la absolución, ya que considera que no hay ninguna prueba real contra Aarón Jonás B. “Estamos absolutamente convencidos de que mi cliente no tuvo nada que ver en los hechos. De haber tenido la más mínima sospecha de que tuvo alguna participación podríamos haber alcanzado algún acuerdo con la Fiscalía, ya que es un toxicómano y según la propia acusación pública la víctima consintió”, ha señalado la letrada. “Pero no lo hemos hechos porque es inocente”, ha añadido.

Por último, Claudia Melguizo ha agradecido al amputado “su sinceridad y honestidad” al exonerar al acusado. “Declaró por videoconferencia y vive fuera de España. Lo tenía fácil para incriminarlo, pero no lo ha hecho porque no tuvo nada que ver”, ha apostillado.