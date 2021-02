El conductor temerario que causó el pánico en Torrero pacta 44 días de trabajos a la comunidad

El joven de 21 años que el pasado viernes provocó el pánico en las calles de Torrero al protagonizar una temeraria huida por varias calles cuando circulaba sin carné y drogado en una moto robada ha conseguido pactar una ventajosa condena. Los hasta cinco delitos contra la seguridad vial que le imputó la Policía Local le van a salir finalmente por 44 días de trabajos en beneficio a la comunidad, porque aunque el juez le ha impuesto también cuatro meses de prisión, la condena fue automáticamente suspendida.

Los hechos se produjeron sobre las 16.25 del pasado 5 de febrero. A esa hora, la central del 092 recibió una llamada alertando de la presencia de una motocicleta que circulaba zigzagueando a gran velocidad entre los vehículos por la Ronda Hispanidad. El conductor que dio el avisó comunicó también que la matrícula del motorista parecía manipulada, ya que contenía una vocal, cuando las reglamentarias solo incluyen consonantes.

El requerimiento obligó a movilizar enseguida a varias patrullas, que no tardaron en localizar al vehículo sospechoso en la calle de Tiziano. Los agentes le dieron el alto, pero hizo caso omiso.Se inició entonces una persecución en la que el fugado provocó situaciones de auténtico peligro. Por ejemplo, cuando se introdujo en contradirección por la calle Zafiro y obligó a frenar de forma brusca a un autobús urbano, cuyo chófer tiró de reflejos para evitar una segura colisión. No conforme con este primer susto, el joven continuó la huida también en sentido contrario por la calle de Alhama de Aragón, donde volvió a toparse con otro autocar. Más tarde, el motorista se subió a la acera, por la que condujo a gran velocidad obligando a varios viandantes a apartarse para no ser atropellados. Situación idéntica se produciría más tarde en vías como Soleimán o Alarife Marien de Marguan, ambas peatonales.

Al llegar a una calle que acababa en unas escaleras, el fugado abandonó la moto y trató de huir a pie. Para burlar a sus perseguidores se coló en un edificio de la calle de Medina Albaida y subió hasta la última planta, donde lo encontraron los municipales agazapado en el rellano. Tras proceder a su arresto, Idriss S. dio positivo en cocaína, THC-25 y anfetaminas. Su abogado, Carlos Vela, ha logrado que las penas por los delitos contra la seguridad vial se reduzcan de forma notable. En cualquier caso, el joven portaba también una riñonera con pequeñas cantidades de droga, por las que también se le van a abrir otras diligencias previas.