Escasa incidencia en el paro parcial del primer día de huelga de los trabajadores del tranvía de Zaragoza

El primero de los paros parciales -a las 8.30- del primer día de huelga de los trabajadores del tranvía de Zaragoza se ha desarrollado este martes sin aglomeraciones de usuarios ni grandes afecciones salvo el retraso en las frecuencias de algunos convoyes, con esperas de más de 15 minutos (el doble de tiempo que en un día normal). En una mañana gélida, con temperaturas de 1 grado, la espera se ha llevado con resignación por parte de los ciudadanos, aunque alguno ha optado por coger un taxi.

El que no sea lectivo y que aún haya personas de vacaciones en estas fechas navideñas se ha notado en el transporte del tranvía, cuyos convoyes en ningún momento estaban abarrotados de gente. A ello se une que desde el Ayuntamiento de Zaragoza ha fijado servicios mínimos de hasta el 90% en los tres paros parciales que se va a desarrollar a lo largo de la jornada; los próximos de 14.00 a 14.30 y de 19.30 a 20.00. El Consistorio ha fijado estas frecuencias atendiendo a la crisis sanitaria tras fracasar el diálogo entre las partes en el SAMA.

Desde el comité de empresa se ha valorado "positivamente" la respuesta de los trabajadores -la plantilla es de 107 personas- tras informar de que ha habido un 100% de seguimiento de los conductores de los tranvías. "Se han retirado dos convoyes durante el primer paro parcial y han estado circulando 12", ha indicado Carlos Lázaro, uno de los miembros del comité, en manos del Sindicato Ferroviario.

Comienza la huelga en el tranvía de Zaragoza

Lázaro ha resaltado que los trabajadores están "bastante quemados" y que esperan hacer "recapacitar" a la empresa para que cumpla con los pliegos de condiciones técnicas. Entre las demandas de los empleados del tranvía figuran mejoras salariales, de horario y de formación, entre otras.

Desde Tranvías Urbanos de Zaragoza, compañía que explota la línea, no han querido hacer de momento una valoración del paro parcial ni del seguimiento que ha tenido.

Quejas ciudadanas

Minutos antes de iniciarse el paro de 30 minutos, Flor, sanitaria del Hospital Provincial de Zaragoza, era una de las personas que estaban en la parada de plaza de España tras salir de trabajar del centro. "Si ya me pilla la huelga, ¡lo que nos faltaba! No dudo de que los empleados tendrán sus motivos para hacer huelga, no lo dudo; pero sí me parece mal que no hayan llegado a un acuerdo. Estando en esta situación de pandemia, me parece alucinante", ha dicho.

También Raquel, una usuaria habitual del tranvía, se ha quejado de que este no es "el mejor momento" para hacer una huelga. "Debían de poner más convoyes y no hacer paros. Al final, no utilizaremos este transporte público: es como si fuéramos en una lata de sardinas", ha criticado esta joven, que no sabía que a esa hora había convocado el primer paro parcial del día.

Más información Estos son los horarios de los paros del tranvía de Zaragoza

Por su parte, Javier Ezpeleta ha reclamado que se encuentren otras vías de actuación. "Me parece bien que los trabajadores reclamen sus derechos, pero no haciendo rehenes a los ciudadanos", ha dicho, momentos antes de coger un tranvía para dirigirse hasta Casablanca. También se ha quejado de los 11 minutos que ha tenido que esperar. "Es una barbaridad para estas horas".

No obstante, hay que destacar que ha habido escasas demoras en las frecuencias a lo largo de los 30 minutos de paro. Otra usuaria que las ha padecido ha sido María Andrea Tobón, que tenía previsto coger el autobús para acercase al centro y al llegar a la parada ya había salido. "Se nota el paro. Ahora son 17 minutos de espera, cuando lo normal son cinco", ha señalado.

También, Pablo Medina ha hecho hincapié en los 15 minutos que ha tenido que esperar en el Actur para subirse al tranvía, cuando lo habitual son cinco minutos. "Y venía algo más de gente que otros días por ese retraso", ha añadido.

Con media hora de antelación

Quien no suele hacer uso de este medio de transporte público es Amaya Carceller, que precisamente este mañana necesitaba cogerlo para ir a un centro de salud en el Actur. "No sabía que había huelga", ha afirmado sorprendida al enterarse de la noticia. Eso era a las 8.28, por lo que: "me voy a librar por dos minutos".

Mientras, Belén Recio ha venido con media hora de antelación por si acaso. "Me enteré ayer de que comenzada el primer día de huelga. La veo bien siempre que sea para el beneficio de los trabajadores; lo que no me parece tanto es que sea tal día como hoy, víspera de Reyes y con tanta gente que trabaja", ha comentado.

Esta es la tercera vez que los empleados del tranvía están llamados a huelga desde que se implantó el servicio en el año 2011. El comité ha convocado paros duranteun mes después de que el lunes la negociación que mantienen desde hace un año y medio con la empresa para la firma de un nuevo convenio colectivo se saldara sin acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.