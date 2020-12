Zaragoza, desde un triciclo: recorridos gratuitos por el centro sobre 3 ruedas

Recorrer el centro de Zaragoza sentado en un triciclo de pasajeros, disfrutando del viento en la cara y con el traqueteo de los baches del asfalto ofrece una nueva perspectiva del paisaje urbano. Todo parece más a mano pero a la vez las vistas son inmejorables cuando se pasea sin esfuerzo por el centro de la calle. A los coches, autobuses, tranvías, bicicletas y patinetes se ha unido este mes en Zaragoza el triciclo para pasajeros inspirado en los bicitaxis o 'rickshaws', pero tirado por una bicicleta en vez de una persona a pie.

La Ciclería vuelve a ofrecer este año 'En bici sin edad', la experiencia de recorrer el centro de la ciudad desde un medio de transporte diferente, con el apoyo de una subvención del Ayuntamiento de Zaragoza.

Mayores de 55 años

Está dirigido a personas de más de 55 años o con movilidad reducida Se debe hacer una reserva previa para las rutas, que se llevan a cabo hasta el 15 de enero, explica Noemí Ciruelos, desde la organización. La pandemia de covid ha obligado a hacer algunos cambios. "Si hay una persona mayor y alguien quiere ir con ella, puede, si es conviviente", apunta.

El coronavirus ha impedido que puedan acudir los mayores de las residencias, unos de los primeros usuarios de esta iniciativa desde que comenzara en Zaragoza en 2017, cuenta. Otro de los cambios ha sido que la manta que se prestaba para el recorrido se ha sustituido por una térmica desechable. Se dispone también de hidrogel y se desinfecta luego el vehículo. Solo hay dos rutas diarias.

"La gente se limita a sentarse y disfrutar del paseo y van contándonos sus vivencias en la ciudad, se crea relación entre pasajeros y conductores. Yo mantengo el contacto con algunas personas que han paseado conmigo.", explica Beatriz García, una de las 'conductoras' sobre el contacto intergeneracional, otro de los objetivos de esta iniciativa que nació en 2012 en Copenhague, una ciudad con larga tradición en el uso de la bicicleta como medio de transporte para todas las edades.

El objetivo, desde el proyecto original danés, busca restituir la capacidad de movilidad en bicicleta o como una primera experiencia ciclista para personas de edad avanzada. La ventaja de este peculiar vehículo es que pueden subirse a él personas dependientes y mayores para poder disfrutar de la sensación de libertad que da una bicicleta.

Rutas desde el centro

El trayecto dura una hora y media por los puntos más turísticos de la ciudad pasando por la calle don Jaime, plaza de España, paseo de la Independencia, el puente del Azud, la pasarela del Voluntariado y el puente de Santiago, entre otros. Se pueden hacer paradas.

Paseo en 'rickshaw' o triciclo en Zaragoza por La Ciclería. Oliver Duch

Las rutas salen desde el caballo de la Lonja, para iniciar el recorrido por la calle don Jaime. "Es bastante sencillo de llevar una vez que coges el truco a los giros, que al principio cuesta un poco más", explica. Entre las ventajas para quien pedalea destaca que el vehículo cuenta con un pequeño motor eléctrico para asistir al pedaleo.

"En general, la gente es muy respetuosa con el triciclo, sobre todo, conductores de autobús que te saludan. Va más lento que una bicicleta pero causa más simpatía", asegura. La organización cuenta con voluntarios para cubrir las rutas. Miguel Morillo es uno de los que han hecho ya el curso de formación, pero que todavía no se ha estrenado por los retrasos que ha causado la pandemia. "Como me jubilé el año pasado busqué alguna actividad y me fui a apuntar", explica. En su caso, no ha dejado de ir en bicicleta. En la ciudad reconoce que "hay que ir con cuidado" cuando se va sobre dos ruedas porque los conductores van respetando pero "hay de todo", afirma, sobre algunos más impacientes.

Solo se puede acudir con cita previa en el teléfono 900 101 194 en el que se les asignará un día y hora. Se programan dos paseos al día, de lunes a viernes, a las 11.00 y a las 17.30, hasta el 15 de enero.