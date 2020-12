Grupo Canterbury inaugura un local el primer día que se puede consumir en el interior: "La covid no nos va a frenar"

15.00. Avenida César Augusto de Zaragoza. Inauguración de un establecimiento de hostelería en plena pandemia. Este martes, coincidiendo con la entrada en vigor de las nuevas medidas en Aragón, el grupo Canterbury se ha lanzado con la apertura de un nuevo bar, Gabana. Con una terraza pequeña, los socios han tenido que esperar desde hace dos meses a que las instituciones diesen luz verde al consumo en interiores. La hostelería y la restauración viven uno de los peores momentos que recuerdan en décadas. Sin embargo, el proyecto de este nuevo bar, que llevaba en el ‘tintero’ de los empresarios desde principios de año, ha progresado y finalmente, este martes se ha estrenado con un aforo del 30% y una hora límite de cierre, las 22.00, al igual que el resto de locales de la Comunidad.

"Es cierto que con el aforo tan reducido vamos a estar perdiendo dinero sí o sí. Es un situación horrorosa y es complicado sostener un negocio con estas restricciones. Sin embargo, abrimos ya porque es un buen momento para que la plantilla se adapte bien con el nuevo local y para que la gente nos vaya conociendo. Al final, somos emprendedores y ni la covid ni nada nos va a frenar. Somos de los que no quieren parar de crear negocios", sostiene Miguel Salinas, gerente del grupo Canterbury. En concreto, Gabana, que cuenta con 800 metros distribuidos en dos plantas -una destinada a cenas y otra a pub- puede acoger con el aforo del 30% a 76 personas en total y cuenta con 12 trabajadores a día de hoy.

"Estoy seguro de que después de Reyes, volverán a cerrar el interior de la hostelería"

Los socios de Grupo Canterbury apostaron por este negocio antes de la pandemia: "Cogimos el traspaso cuando se hablaba de la covid solo en China y aquí parecía que nunca iba a llegar. Es cierto que cuando todo explotó en España podríamos habernos echado para atrás pero no quisimos, apostamos por este nuevo proyecto", subraya. La idea de los empresarios pasaba por abrir antes de las Fiestas del Pilar, sin embargo, la situación pandémica les hizo esperar -obligados- un tiempo. A pesar de que levantan la persiana con "ilusión", el gerente es negativo con la evolución de la covid. "Estoy seguro de que después de Reyes, volverán a cerrar el interior de la hostelería. Nosotros tendremos que valorar si merece la pena tener abierto este local o si por el contrario, tendremos que mandar a los trabajadores al ERTE", sostiene.

El sector de la hostelería ocupa de forma directa a más de 40.000 familias y representa el 8 % del PIB regional. En España, la hostelería cerrará 2020 con una caída de su facturación del 50 %, lo que equivale a unos 67.000 millones de euros menos, a lo que se sumará el cierre de casi un tercio de los locales -más de 85.000- y la destrucción de una cuarta parte del empleo -unos 400.000 puestos-.

Oferta variada

Destinado a un público de más de 30 años y ambientado en la ley seca y los años 60, la carta de Gabana, realizada por el chef David Boldoba -del famoso restaurante zaragozano Novodabo-, se centra en hamburguesas, bocadillos y raciones de autor. "Ahora con el horario de cierre que nos imponen es complicado dar cenas, así que igual empezamos a dar comidas. De cara a un futuro, cuando se haya pasado la pandemia, abriremos solo el jueves, viernes y sábado para dar cenas", afirma. En cuanto a bebidas, "vamos a tratar los cocteles con mucho mimo. Le vamos a dar más importancia. Esa es la diferencia que va a marcar este local", admite. Con la licencia de pub, Gabana podrá abrir hasta las 3.30 entre semana y hasta las 4.30 los fines de semana cuando esté permitido. Por el momento, esta semana, ya han recibido llamadas para reservar: "Cuando se abre algo nuevo la gente siempre quiere venir para conocerlo", añade.

Grupo Canterbury cuenta con otros cuatro locales. Dos de ellos, La Cava -en el Actur- y el Veltins -en La Almozara-, son cafeterías y dan comidas y cenas y los otros dos, Canterbury Salamero y Hide Club -en el centro-, son de ocio nocturno.

"No me sorprende que hayan abierto este nuevo local a pesar de la situación. Hay que emprender"

"El ocio nocturno vive unos momentos muy delicados. Llevamos 258 días cerrados, casi nueve meses, sin facturar nada y teniendo que pagar muchos gastos. Sobrevivimos gracias a los prestamos ICO y nos estamos endeudando cada día más. Al ocio nocturno no se le ha dado la posibilidad de nada. Algunas discotecas tendrán que cerrar definitivamente. Nosotros, por suerte, vamos a aguantar sí o sí", denuncia Salinas, que también es vicepresidente de la Asociación de discotecas y salas de fiesta de Aragón.

Una vuelta por un local nuevo

Paco Aganzo acostumbra a pasar por la puerta del nuevo local todos los días y tiene la rutina de sentarse en el establecimiento de al lado a tomar el café. Este martes, ha cambiado de idea: "Como es el primer día de apertura he venido a ver cómo lo habían dejado y el ambiente. La verdad es que me gusta". En la mesa de al lado, estaba sentado otro cliente, Javier Pelegrín, junto a un amigo. "No me sorprende que hayan abierto este nuevo local a pesar de la situación. Hay que emprender", declara.