Ocho años de cárcel y 2 millones en multas por el invernadero de cannabis industrial de Tauste

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a sendas penas de cuatro años de prisión a los dos responsables del invernadero de cannabis industrial de Tauste, Juan José . M. y Paul B. K., a los que también impone multas de medio millón de euros por un delito contra la salud pública. El tribunal absuelve a los otros cinco acusados, pero castiga con una sanción de un millón de euros a la mercantil Unión Verde.

La sentencia se queda muy lejos de los más de 50 años de cárcel y 37 millones en multas que solicitaba la Fiscalía, pero confirmaría que no todo era legal en esta enorme plantación de más de 12 hectáreas ubicada a los pies de la carretera A-126. En cualquier caso, el fallo todavía no es firme y la defensa, a cargo del letrado José Cabrejas, podrá recurrirlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Tras una serie de pesquisas, en el verano de 2018, la Guardia Civil informó al Juzgado de Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros de que el macroinvernadero de Tauste podría estar cultivando plantas de cannabis sátiva con un porcentaje de Tetrahidrocannabinol (THC) superior al 0,2%, que es el límite máximo autorizado para plantaciones con fines industriales. Aquello supuso la incautación y destrucción de un total de más de tonelada y media de plantas. Sin embargo, la Audiencia de Zaragoza no puede concluir ahora que todas aquellas plantas superasen el porcentaje legal o pudieran tener un fin “distinto al meramente industrial”. Y no puede hacerlo porque los análisis de las muestras que se tomaron no han resultado concluyentes.

Los magistrados lo tienen más claro respecto a los 340 kilos de cogollos de cannabis que se hallaron “debidamente preparados y almacenados” en un falso techo de la vivienda que se encuentra en el recinto de Unión Verde. Como indica la sentencia, la Guardia Civil había dejado claro a los responsables del invernadero que este material no podía salir de las instalaciones. Pese a ello, apunta el tribunal, los cogollos estaban ocultos y preparados “al objeto de sustraerlos de la acción ordenada por el juez instructor de Ejea”, que no era otra que la de destruir todas las plantas.

Y es precisamente por estos 340 kilos de cannabis sátiva por lo que han sido condenados dos de los acusados.