Julio Calvo (Vox) reitera que, para evitar sobrecostes, Zaragoza no debe cargar con competencias impropias

El portavoz municipal de Vox en el Consistorio de Zaragoza, Julio Calvo, ha insistido en que no cargar con competencias impropias al Ayuntamiento sería lo que evitaría sobrecostes municipales. Así lo ha indicado durante su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad este jueves.

Calvo ha evidenciado que es inevitable hablar de la crisis sanitaria: "Saldremos de ésta, por supuesto, pero no más fuertes como alguien irresponsablemente predijo; saldremos, pero no sin cicatrices que perdurarán mucho tiempo. Si alguien piensa que esto ha sido un tropezón o un contratiempo pasajero se equivoca. Que nadie sueñe con ver la crisis superada a lo largo de esta corporación, ni posiblemente de la siguiente. Me refiero a la crisis económica sobrevenida".

Así, ha opinado que la crisis del 2008 va a ser "una broma" comparada con la que derivará de la crisis sanitaria. "Han coincidido en el tiempo una pandemia gravísima, una estructura político-administrativa absolutamente disparatada, en la que predominan la descoordinación y la insolidaridad, y el peor gobierno posible -en referencia al Ejecutivo central-".

A juicio de Calvo, si se hiciera una auditoría imparcial de la gestión de la pandemia, se reconocería al modelo administrativo territorial como uno de los factores determinantes de la incapacidad del país para luchar con eficacia contra ella. "Las estructuras administrativas deben ser reconsideradas en profundidad, no sólo por la ineficiencia que las caracteriza, sino porque no vamos a poder mantenerlas. Asúmanlo. Y asúmanlo ya, cuanto antes".

Ha añadido que la consecuencia inmediata de la irrupción del coronavirus, de la declaración del estado de alarma y de los efectos económicos de todo ello fue que los presupuestos recién aprobados entonces, se habían convertido en papel mojado. "Creo que todos seremos conscientes también de que ningún otro de los próximos presupuestos puede parecerse a los de estos años pasados. Las prioridades han cambiado para mucho tiempo".

Ineficiencia económica

"Creo haberlo dicho ya en más de una ocasión: el último gran foco de ineficiencia económica que hoy queda en nuestro país es la Administración Pública. Y basta mirar el funcionamiento de esta casa para comprobarlo", ha apostillado.

Calvo ha hablado de la cuestión de la distribución competencial, "una de las que más preocupa a Vox en este año de corporación". "Es una de las razones del hundimiento económico de España, de las enormes disfunciones administrativas que padecemos y del sobrecoste de nuestras instituciones, del déficit y la deuda que arrastramos. Algo que alimenta la enorme pesebrera en que hemos convertido a las instituciones españolas, donde medran los partidos políticos, sindicatos y multitud de entidades sociales que viven de los presupuestos, y que está arruinando a España y a los españoles".

Ha sostenido que el traslado de esas competencias a las autonomías, que son quienes las tienen como propias, para evitar los sobrecostes y la descoordinación, no sería más que "un primer paso para la recuperación de las mismas por parte del Estado, del Gobierno central, para que se presten de manera uniforme en todo el territorio nacional, de forma desconcentrada, que no descentralizada, de forma más eficiente y barata para las arcas públicas, sin tanta grasa política, con la misma dotación y cobertura a todos los ciudadanos españoles, independientemente de donde vivan y de las disponibilidades financieras de los ayuntamientos o las prioridades políticas o presupuestarias de quienes transitoriamente los dirijan en cada momento".

Por otra parte, ha mencionado que la Ley de Capitalidad ha sido "un mal negocio para Zaragoza; un timo".

Ataques al Gobierno PP-Cs por tener el apoyo de Vox

Calvo ha lamentado que algunos partidos ataquen al Gobierno PP-Cs haciendo referencia a que han recibido el apoyo de Vox: "Parece que uno de los grandes pecados consiste precisamente en haberse dejado investir alcalde con los votos de Vox". En este punto, ha remarcado que "algunos" de los que emiten estas críticas se reconocen "marxistas-leninistas" y "han ofrecido púlpito y micrófono en dependencias municipales a terroristas del GRAPO que han sufrido condena por pertenencia a banda armada".

"¿Qué propuestas hemos formulado en este Ayuntamiento en el año largo que ha transcurrido que merezcan el calificativo de extrema derecha?, ¿qué propuestas radicales y desestabilizadoras para el sistema y la convivencia hemos formulado? Creo que hemos sido ejemplo de moderación y responsabilidad, tanta o más que la que ha demostrado la izquierda en este último año. Creo que más", ha aseverado.

Violencia contra la mujer

Calvo se ha referido a la violencia contra la mujer para pedir una política "no discriminatoria contra el varón" como la que tienen "el resto de países europeos", donde "las dos únicas excepciones son España y Bélgica".

Además, ha recordado que este jueves se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "instituido exactamente con ese nombre por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y no el Día de la Lucha contra la Violencia de Género como lo rebautizó Lola Ranera".

Al respecto, ha dicho que el término no es inocuo, "y es por eso precisamente por lo que lo cambia usted y por lo que se resisten a utilizar el nombre oficial que le dieron las Naciones Unidas".

También ha hablado sobre política migratoria, para solicitar que se apliquen las normas de países "tan liberales, democráticos y avanzados en la defensa de los derechos humanos como puedan serlo Australia o Canadá". Asimismo, ha incidido en que hay que ilegalizar partidos separatistas, como ocurre en Alemania o en Francia.

Calvo ha mostrado que está en contra de las autonomías: "Sin duda, el error histórico de nuestra generación, con la misma legitimidad con que otros invocan un régimen federal o republicano".