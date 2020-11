La venta del solar para el hospital enfrenta al gobierno de Zaragoza y a la oposición

Máxima tensión entre el gobierno y PSOE, ZEC y Podemos tras la venta del solar para el hospital privado a Quirón. Mientras la oposición criticó la operación con dureza y advirtió incluso de problemas jurídicos con la titularidad del suelo, PP-Cs dijo que la venta ha sido "un éxito" y destacó que, aunque solo hubo un licitador, otros tres grupos hospitalarios más se interesaron por el plan.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, reveló que además de Quirón mantuvo contactos con Viamed, Vithas y Ribera Salud. Defendió el precio de la operación,16 millones, 1,1 millones por encima del de licitación. Destacó que "generará empleo, riqueza e inversión". Serrano destacó que 8,232 personas trabajan en la sanidad privada y que 255.000 ciudadanos tienen seguros médicos, para poner de relevancia este sector de la economía. En este sentido, subrayó que el futuro hospital generará más de 1.000 empleos directos y 100 millones de inversión.

Polémica con los suelos

El edil socialista Horacio Royo sorprendió al revelar que una de las parcelas que forman parte de los terrenos que ha adquirido Quirón no está registrada a nombre del Ayuntamiento, sino de la promotora Vallehermoso. Royo señaló que la gestión es una "chapuza". Además, quiso saber si el gobierno se reunió con la adjudicataria de los suelos antes de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana o si en el futuro se recalificarán los terrenos de la Quirón en Mariano Renovales. Serrano acusó a la oposición de entrar en el terreno de las "insidias". "No he hablado con el grupo Quirón en orden de modificar el PGOU, no hay ninguna recalificación en marcha", zanjó.

Serrano dijo que la parcela está correctamente inventariada y que es de propiedad municipal. Explicó que el terreno está pendiente de una agrupación de fincas y de los trámites correspondientes en el registro, pero que este asunto se resolverá pronto. "Es una cuestión administrativa y subsanable", dijo. No obstante, asumió que hasta entonces no se podrán cobrar los 16,1 millones. En cualquier caso, calificó de "bombita fétida" y "escandalito" la acusación de Royo, al que tachó de "desleal".

ZEC y Podemos Equo cargaron contra la operación y recordaron que parte del dinero que se obtenga se tendrá que destinar a pagar la urbanización. El portavoz de la formación morada, Fernando Rivarés, recordó que hay un proceso judicial abierto contra este proyecto. "Esta operación no está guiada por el interés público, sino por el claro interés privado", declaró. Pedro Santisteve, de ZEC, aseguró que impulsar este proyecto en plena pandemia "es oportunismo político" y sostuvo que la sanidad privada "se ha puesto de perfil" ante la covid.

Para Julio Calvo, de Vox, la venta del solar no causa ningún peligro al interés público. "En este caso, los intereses de la promotora hospitalaria son plenamente coincidentes con los de la ciudad", dijo. Tras el debate se desarrolló una concentración a las puertas de la Casa Consistorial en rechazo a la operación.