Prisión para una banda que alquilaba apartamentos 'fantasma' y dejó sin vacaciones a seis zaragozanos

Pagar 500 o 600 euros por el alquiler de un apartamento en Benidorm y descubrir al llegar a la puerta que o no existe o nada saben los verdaderos dueños del supuesto arrendamiento no es plato de buen gusto. Y no solo por el dinero que el perjudicado asume de inmediato que le han estafado, sino por el enorme contratiempo que supone improvisar unas vacaciones de la noche a la mañana. Sin embargo, algo parecido es lo que le ocurrió a las 140 personas que decidieron planificar sus días de descanso contratando las viviendas fantasma que ofrecía una organización criminal a través de las principales plataformas digitales de compra-venta y alquiler. Parte de sus integrantes se han sentado este lunes en banquillo de la Audiencia de Zaragoza y han reconocido los hechos, en uno de los múltiples juicios que les esperan en toda España por este timo.

La logística de la vista que se ha celebrado este lunes en la capital aragonesa no ha sido sencilla, ya que de los ocho acusados, dos estaban en busca y captura y otros dos localizados pero fuera del país: uno en Bélgica y otra en Marruecos. Debido a las restricciones de movimiento impuestas por la covid19 esta última no podía salir de su país, por lo que, dado que se presumía una conformidad, el tribunal ha permitido a ambos asistir de forma virtual a la vista por videoconferencia.

La Fiscalía pedía inicialmente seis años de prisión para el supuesto cerebro de la trama, Jesús V., por delitos de estafa y pertenencia a organización criminal. El resto de encausados, a los que el anterior reclutaba mediante anuncios ofreciéndoles un trabajo "fácil y de cobro diario", se enfrentaban a tres años de cárcel. Al reconocer los hechos y al aplicarles la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa se remonta al año 2013, el cabecilla será condenado a tres años y sus colaboradores a penas que no superan el año y tres meses. A las que no afecta el acuerdo es a las dos mujeres que fueron imputadas por estos hechos y al no acudir a la vista han sido declaradas en rebeldía y puestas en busca y captura.

La trama captaba víctimas a través de anuncios en plataformas tan conocidas como Idealista, Fotocasa, Milanuncios o Homeaway, de ahí que haya perjudicados por toda España. Dado el importe defraudado, que en ocasiones no superaba los 300 euros, muchos optaron por olvidarse del asunto para no tener que asumir los costes de la contratación de un abogado que los asesorara. Pero alrededor de 140, decidieron denunciar y exigir responsabilidades. Como la procedencia de todos ellos era diferente, se desgajaron las pesquisas y se están celebrando juicios en diferentes provincias. En el de este lunes se dirimía la estafa que afectaba a seis zaragozanos que se quedaron sin vacaciones por culpa de esta organización.

Al reconocer los hechos, los encausados han confirmado que existía un plan pergeñado para alquilar apartamentos fantasma, la mayoría de ellos en Benidorm. El cerebro de la banda captaba a sus colaboradores ofreciéndoles dinero por abrir cuentas bancarias a su nombre para recibir el dinero que abonaban por adelantado los perjudicados. Una vez recibido, estos se quedaban una comisión del 30% y transferían el resto a otra cuenta para disimular el rastro.