Agentes de Huesca desmantelan tres bandas dedicadas a fraudes por internet

Agentes del Equipo de Delitos Telemáticos (Edite) de la Guardia Civil de Huesca han desarticulado a tres grupos delictivos por delitos cometidos haciendo uso de las nuevas tecnologías, con un total de 16 detenidos y 3 investigados. Las distintas operaciones comenzaron por denuncias sobre estafa en la compra-venta de artículos, 'phishing' (uso fraudulento de mensajes de correo electrónico o mensajes de texto para lograr información personal como contraseñas o números de cuentas para acceder al email, banco...), usurpación de estado civil, cargos no autorizados en cuentas o tarjetas bancarias, estafa en alquileres vacacionales, revelación de secretos y acoso sexual. Las denuncias las formulaban ciudadanos residentes en la provincia de Huesca, y los agentes, tirando del hilo, descubrían a los autores, que podían estar operando desde cualquier parte del país.

En una de las operaciones, se detuvo a una mujer de 20 años en la provincia de Málaga y se investigó a un varón de 43 años en Valencia que estafaban a los consumidores publicando múltiples anuncios de un mismo artículo en distintas provincias, artículos que nunca llegaban a recibir los compradores, habiendo realizado el pago por adelantado. Para conseguir que los consumidores confiaran en la recepción del producto les enviaban una fotografía de un D.N.I., el cual no se correspondía con la identidad de la persona que realizaba la venta.

Igualmente en Málaga se detuvo a una mujer de 22 años, que tras obtener acceso a la banca 'on line' del titular de la cuenta, realizaba contratación de préstamos, transferencias a otras cuentas controladas por la detenida o realizaba compra de productos todo ello sin el consentimiento del titular, usurpando su estado civil.

Otra vecina de Málaga y un menor de edad de Sevilla fueron detenidos por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y acoso sexual a través de medios informáticos o telefónicos. Este tipo de delitos, se cometen cada vez con más asiduidad, afectando sobre todo a menores. El delito se lleva a cabo tras mantener un intercambio de fotografías y/o videos de contenido sexual, por medio de chats, y una vez se ganan la confianza de la victima les amenazan con la publicación del material en redes sociales, si no se envía material nuevo de la misma índole. Dicho contenido era de carácter intimo y sexual.

Por otra parte en relación al llamado 'phishing telefónico', tres hombres y una mujer, de entre 33 y 51 años, vecinos de Alicante y Castellón, estafaban a las personas mediante llamadas telefónicas, haciéndose pasar por técnicos de una conocida compañía de servicios de software, utilizando el pretexto de que el usuario tenía un problema con su ordenador. Tras conseguir acceder por control remoto al ordenador mediante engaños al propietario, accedían a las credenciales bancarias para posteriormente realizar transferencias hasta a cuentas en el extranjero, habiendo conseguido estafar 9.998 euros a una persona.

Otra de las estafas el denominado 'phishing bancario', llevó a la detención en la provincia de Badajoz, de un individuo, y a investigar a otros dos, un hombre y una mujer, de entre 28 y 37 años, los cuales remitían correos electrónicos a las víctimas simulando ser entidades bancarias con diferentes pretextos (vulnerabilidades, caducidad de tarjeta, etc). Tras conseguir hacerse con las contraseñas, números de tarjeta y otros datos personales, se hacían con el control de las cuentas bancarias de los afectados, llegando a sustraerles grandes cantidades de dinero ascendiendo en total a 6.000 euros.

Una de las estafas más habituales, los cargos no autorizados en tarjetas de crédito, se estaba realizando por una vecina de la Comunidad de Madrid de 32 años, la cual tras hacerse con las credenciales de una tarjeta de crédito realizó compras de objetos que posteriormente vendía a terceros. La cantidad sustraída ascendía a 2.000 euros.

Falsos alquileres vacacionales

Por otra parte, cinco personas fueron detenidas, por estafas en el alquiler de viviendas vacacionales. Los presuntos autores de los hechos captaban a sus víctimas mediante publicaciones de apartamentos o viviendas en zonas de turismo, solicitándoles la realización de transferencias bancarias, a través de una aplicación de envío de dinero, a números de cuenta de los que eran titulares los estafadores. Cada cuenta estaba asociada a un número de tarjeta virtual desde donde disponían del dinero en los cajeros automáticos. Se han esclarecido 48 estafas de este tipo, realizadas por dos hombres de 32 años en Cádiz y por tres hombres de entre 29 y 37 años en la provincia de Alicante.

Tras la investigación del equipo especializado de Huesca, llegaron a localizar más de 60.000 euros estafados. Según ha informado la Guardia Civil, se continúa con la investigación de las operaciones no descartando nuevas detenciones, esclarecimiento de hechos delictivos y la recuperación económica procedente de las estafas. Las diligencias instruidas fueron remitidas a los juzgados de Fraga, Barbastro, Monzón, Jaca y Boltaña, en función del partido judicial donde se formuló la denuncia, quedando todos los detenidos en libertad con cargos.

El Edite ha advertido de un repunte en las estafas que se están produciendo haciéndose pasar por un técnico de una empresa de software muy conocida, con la excusa de que el PC o el portátil tiene algún tipo de problema o vulnerabilidad y hay que realizar una actualización. Aseguran que este soporte es de forma gratuita, así consiguen la confianza del usuario y le instan a que acepte algún programa de control remoto o que le facilite algún tipo de información para poder acceder a dichos equipos (como por ejemplo la dirección IP). Dichas llamadas se realizan con prefijos extranjeros. Una vez que tiene acceso al ordenador sincroniza con otras cuentas incluidas las del teléfono móvil con el objetivo de hacerse con las credenciales bancarias y realizar transacciones a otras cuentas bancarias controladas por la organización criminal.

Debido a la proliferación de estos casos, la Guardia Civil ha difundido una serie de consejos para evitar ser víctimas de este tipo de delitos:

- No atender llamadas con prefijos extranjeros que no estemos esperando. Dicha conocida empresa de software no llama para ofrecer este servicio si no es solicitado por el usuario.

- En el caso de la recepción de correos electrónicos o mensajes SMS, que supuestamente pertenezcan a su entidad bancaria para que actualicen los datos y/o corrijan alguno de ellos, hay que tener en cuenta que la entidad dispone de una base con toda la información y en ningún caso la va a solicitar utilizando esos medios sin tomar las debidas medidas de seguridad.

- No compartir fotografías o videos de contenido sexual con desconocidos, se perderá el control sobre el uso que les puede dar la otra persona y puede utilizarlas para chantajear.

- Activar todos los sistemas de seguridad que pueda ofrecer nuestra entidad bancaria. Ante cualquier aviso de acceso no realizado por el titular deberá ponerse en contacto con su entidad bancaria a la mayor brevedad.

- Si se realiza una compra a través de Internet en cualquier plataforma y nos envían una fotografía del documento de identidad, no se confíe es posible que no se trate de la verdadera identidad del supuesto vendedor. Si tiene dudas, intente que el pago del producto contratado pueda hacerse contra reembolso.

- En caso de que ya haya realizado alguna operación y crea haber sido estafado, no dude en ponerse en contacto con la Guardia Civil a la mayor brevedad posible, bien en el acuartelamiento más cercano, donde podrá formular denuncia, o informarse en el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Huesca, a través de la central 062.