El Ayuntamiento impulsa la peatonalización de la plaza José Lasheras de Casetas

La plaza José Lasheras de Casetas será dentro de unos meses una zona peatonal a cota cero. El Ayuntamiento de Zaragoza sacó a licitación hace unos días este proyecto por importe de 61.134 euros (más IVA), así como el asfaltado del Camino de Pinseque, en La Venta del Olivar, por 214.876 euros.

Ambas actuaciones se enmarcan dentro el convenio de barrios rurales suscrito por el consistorio y la Diputación Provincial de Zaragoza en el año 2017 y llevan varios años siendo reivindicadas. “La peatonalización de la plaza ya se pidió a la anterior Junta Vecinal”, señala José Luis Almenara, presidente de la Asociación de Vecinos de Casetas.

La plaza José Lasheras se encuentra a tan solo unos metros del parque Ricardo Mur, y el proyecto incluye el ensanchamiento de aceras y la implantación de la cota cero para mejorar la movilidad de los peatones. “Ahora es una plazoleta que se puede circunvalar, aunque tampoco es que pasen demasiados coches”, señala José Luis Almenara, presidente de la Asociación de Vecinos de Casetas.

Según ha informado el Ayuntamiento, las aceras de esta zona pasarán a tener entre 3,5 y 4 metros de ancho y se suprimirán los bordillos. “En su lugar se colocarán baldosas podotáctiles que ayuden a la orientación de los peatones y se eliminarán las zonas actuales de aparcamiento”, explican en una nota de prensa.

El tráfico de la plaza se restringirá y solo podrán acceder los propietarios de los garajes y los vehículos de emergencia. Además, el proyecto también contempla la sustitución de un tramo de 70 metros de la tubería de abastecimiento.El plazo para presentar las ofertas finaliza el próximo 28 de septiembre y una vez adjudicada la obra, esta tendrá un plazo de ejecución de dos meses.

El asfaltado del Camino de Pinseque también había sido muy reivindicado por los vecinos del barrio rural de La Venta del Olivar. “Llevamos años intentando que se recomponga el asfalto. Hay tramos que están bacheando constantemente”, lamenta su alcalde, José María Latorre.

El presupuesto de esta intervención asciende a 214.876 euros (sin IVA). Una vez adjudicado el contrato, se prevé que la duración de las obras sea de 14 días. Los trabajos afectarán a un tramo de 1,7 kilómetros y permitirán asfaltar y señalizar una superficie de unos 11.900 metros cuadrados.

El firme se encontraba muy deteriorado debido a su antigüedad y al tráfico que soporta día tras día. Además de tractores y otros vehículos pesados, Latorre afirma que más de 2.000 coches circulan por él cada día para llevar a los escolares a sus centros educativos.

Estas actuaciones forman parte de las doce obras que el consistorio zaragozano impulsará en los barrios rurales hasta junio de 2021 por valor de 3,3 millones de euros. En Casetas, además, también se llevará a cabo la sustitución de la cubierta del pabellón deportivo por 469.412 euros.

“No era algo prioritario, pero bienvenido sea”

El colectivo vecinal de Casetas reconoce que la peatonalización de la plaza José Lasheras no era una actuación urgente, aunque acogen con alegría la intervención. “No era prioritario, pero bienvenido sea. No cabe duda de que quedará bien”, considera su portavoz.

Almenara se muestra descontento con que aproximadamente el 40% de las obras del convenio con la DPZ no se vayan a ejecutar en el plazo previsto y vuelve a señalar el problema que sufren desde hace años con las piscinas del barrio. “Perdía hasta 225.000 litros de agua diarios. Si fuera una piscina privada haría años que no estaría abierta por sus deficiencias”, manifiesta. El convenio incluía la reforma integral de sus vasos y aunque el proyecto fue aprobado en 2019, tendrá que seguir esperando.