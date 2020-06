El 40% de las obras del convenio de barrios rurales no se ejecutará en el plazo previsto

El 40% de las obras en barrios rurales recogidas en el convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza no se ejecutarán en los plazos previstos.

Así lo han comunicado fuentes del consistorio, que aseguran que el convenio firmado por el anterior equipo de gobierno está “mal estructurado” y existe un desfase presupuestario de cerca de cinco millones de euros. Estas circunstancias llevaron al Ayuntamiento de Zaragoza a presentar a la DPZ hace unos meses el borrador de un nuevo convenio por el importe habitual (9 millones de euros) más los 3,5 millones de euros que ahora se quedan sin ejecutar.

El convenio actual se firmó en el 2017 y hasta el 2019, pero ante la imposibilidad de ejecutar las 75 obras previstas en el documento, ese plazo se amplió hasta 2021. Ahora ya no hay prórroga posible y el Ayuntamiento plantea incluir las obras pendientes en un nuevo convenio. “No es que nosotros no hayamos querido hacerlas, sino que los técnicos municipales nos han dicho que no da tiempo a hacerlas en el plazo previsto. Este plazo, además, no se puede ampliar una vez más, por lo que planteamos esta solución a la DPZ. Estamos esperando que nos de una respuesta”, explica la concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa.

El consistorio también plantea, en ese borrador, la devolución de 591.000 euros en concepto de remanentes procedentes de las obras que ya han sido ejecutadas y han costado menos de lo previsto en el convenio.

De acuerdo con la DPZ, todas estas cuestiones serán abordadas en la siguiente comisión de seguimiento. Además, la diputación recuerda que ha ido transfiriendo “puntualmente los 9 millones de euros con los que se comprometió a financiar la mejora de los servicios y los equipamientos de los barrios rurales de la capital”.

Por otra parte, fuentes municipales señalan que cuando el gobierno PP-Cs llegó al Ayuntamiento, el porcentaje de ejecución de las obras del convenio solo era del 26%. En estos momentos, ese porcentaje asciende hasta el 41%, aunque está previsto que llegue hasta el 62%. De hecho, hasta junio de 2021 se ejecutarán una docena de obras en siete barrios rurales por importe de 3,3 millones de euros.

En Casetas, se renovará el pabellón deportivo (557.000 euros) y se peatonalizará la plaza José Lasheras (74.000 euros). También se renovará el campo de fútbol de Garrapinillos, una actuación que supondrá una inversión de 627.566 euros; se asfaltará el camino de Pinseque y se acondicionará la calle Campamento en Juslibol, entre otras intervenciones. Además, esta misma semana ha salido a licitación la remodelación del patio de recreo del CEIP Ángel Escoriaza, en La Cartuja Baja, así como la mejora del parque del Huerto Frisón, en ese mismo barrio.

Un desfase de 5 millones de euros

Otra cuestión que, según el consistorio imposibilita la realización de varias obras es un desfase presupuestario de cinco millones de euros. Esto se debe, de acuerdo con las mismas fuentes, a que algunas actuaciones fueron presupuestadas por un importe inferior a su coste real. Un ejemplo de ello es la segunda fase del cubrimiento de la acequia de Juslibol, presupuestada por 300.000 euros pero cuyo coste real alcanzaba el medio millón.

El listado de obras que no se ejecutarán por este motivo o por no entrar en plazo incluye la renovación de la red de abastecimiento y pavimentación de Alfocea; la construcción del aula multiusos en Movera; la rehabilitación de la casa cultural de San Gregorio y la climatización de la casa de cultura de Peñaflor, entre otras.

Todas ellas se incluirán en el nuevo convenio planteado por el Ayuntamiento, aunque el consistorio emplazará a los alcaldes de barrios rurales para concretar con ellos el resto de obras que recogerá el documento.