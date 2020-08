Santa Isabel reclama más inversión para desatascar sus demandas históricas

Más inversión para dar impulso a algunas de las reivindicaciones más antiguas del barrio. Eso es lo que reclama la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente de Santa Isabel, que lamenta la “falta de inversión” que sufre la zona desde el año 2007.

Según datos que maneja el colectivo, en los últimos 13 años “solo ha llegado un 10% de la inversión prometida por aquel entonces” y lamentan que la administración siempre se escude en la situación económica para postergar las mejoras. “Con la crisis de 2009 nos quedamos sin inversiones. Solo se realizaron pequeñas intervenciones, pero muy alejadas de lo que se merece Santa Isabel”, comenta Isaac Garza, responsable de Urbanismo de la asociación.

En el mismo sentido se manifiesta Luis Salvador, secretario del colectivo. “Tenemos la sensación de que debido a las crisis económicas, la zona que va desde Grande Covián hasta Santa Isabel siempre sale perjudicada”, apunta.

Los vecinos quieren una rampa que sustituya a la escalera que lleva a la conexión peatonal con la Z-40. AVV Gaspar Torrente

Desde el consistorio han hecho alusión a la situación económica generada por la pandemia de la covid-19 y han asegurado que son conscientes de que todos los barrios tienen sus propios deseos. “El Ayuntamiento seguirá invirtiendo y no se olvida de los barrios ni de las asociaciones”, comentan, aunque reconocen que las prioridades en este momento son otras.

Lo cierto es que en los últimos dos años sí que se han llevado a cabo actuaciones como la creación de un carril bici en la avenida Estudiantes, la primera fase de la demandada conexión peatonal sobre la Z-40, la creación de una nueva pista de patinaje y otra de baloncesto en la calle El Sauce o los nuevos vestuarios del campo de fútbol ‘César Láinez’.

Santa Isabel pide un mejor mantenimiento de la rotonda que da acceso al barrio. AVV Gaspar Torrente

Mejoras que, según la junta directiva del colectivo, no son suficientes y tendrían que ir acompañadas de obras de mayor calado. Consideran que el consistorio debería retomar la apertura de la calle Oeste, recogida en el Plan General de Ordenación Urbana en el año 1986. La actuación no pudo llevarse a cabo porque los retranqueos de varias fincas lo dificultaban, aunque llegó a haber un proyecto de obra. La finalidad de esta demanda histórica es descongestionar el centro del barrio conectando la calle Oeste con la de la Iglesia. “No vamos a parar de reivindicarlo”, asegura Garza.

Otra de las cuestiones sobre la que también se han pronunciado desde la asociación es la creación de una rampa en la conexión peatonal sobre la Z-40. En estos momentos, el desnivel se salva gracias a una escalinata de varios tramos que, sin embargo, no es accesible para todo el mundo. “Se llenan la boca hablando de eliminar barreras arquitectónicas, pero aquí tienen una de cinco metros que no desaparece”, comenta el secretario. Fuentes del Área de Urbanismo ya adelantaron hace unos días que a corto plazo, teniendo en cuenta la pandemia y la situación económica, no se va a ejecutar porque en estos momentos es “inviable” llevarla a cabo.

“Ya sabemos que la covid-19 ha sido un problema, pero no hay una respuesta clara y evidente. No se está haciendo nada. Se están tomando con mucha tranquilidad atender las demandas que se están planteando”, considera José Carlos Faro, presidente de la entidad.

Tampoco entienden que se haya rebajado la partida de determinadas inversiones como la reforma de la avenida de Cataluña y, sin embargo, se anuncien y se lleven a cabo otras obras en el centro de la ciudad. “Somos más pequeños. Y es más fácil perjudicar a los pequeños que a los grandes”, apuntan.

Por último, señalan que la rotonda de acceso al barrio debería contar con un mejor mantenimiento, ya que está coronada por maleza y matorrales que alcanzan el metro de altura. “Desde la asociación también queríamos poner un cartel en la rotonda para dar la bienvenida al barrio, con logos que hacen referencia a la iglesia y al puente. Estamos en ello, pero nos han puesto muchas pegas”, concluye Gonzalo Gonzalvo, vocal del colectivo.