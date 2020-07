Más de 3.000 personas firman en contra de la extensión de la zona azul y naranja en Zaragoza

El Plan del Ayuntamiento de Zaragoza de expandir la zona azul y naranja por numerosos barrios de la ciudad ha generado opiniones para todos los gustos. La semana pasada, la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) se manifestó a favor de esta medida, al igual que los barrios de La Romareda, el Rabal o San José, aunque cada uno de ellos con sus propios matices.

Aunque como no podía ser de otra manera, también hay quienes rechazan la medida, que permitirá triplicar las plazas de estacionamiento regulado que existen en la actualidad hasta que rocen las 20.000. De hecho, más de 3.000 personas han participado en la recogida de firmas online iniciada por un vecino del barrio Jesús para solicitar al consistorio que desista en sus planes.

Fuentes municipales aseguran que, en estos momentos, se está haciendo “un importante esfuerzo por parte del Área de Servicios Públicos, y en concreto el Servicio de Movilidad Urbana, para ir distrito por distrito explicando qué es lo que se quiere hacer”, y para conocer la opinión de los vecinos sobre la ampliación del ESRO (Estacionamiento Regulado de Rotación) y ESRE (Estacionamiento Regulado para Residentes).

Además, desde el consistorio explican que lo único que se busca es “facilitar el estacionamiento a los residentes” y no tanto la rotación de vehículos, más necesaria en el centro de la ciudad. Aseguran que el planteamiento de extender la zona azul y naranja es visto con buenos ojos por las entidades que representan a los vecinos de los barrios ya que “están mayoritariamente a favor”.

La nota discordante la ponen las más de 3.000 personas que han firmado en contra de esta decisión a través de la plataforma Change.org. La campaña se inició el pasado viernes y desde entonces está recibiendo un goteo constante de rúbricas. Su impulsor, Jose Bugarín, considera que la idea es “descabellada” y que responde al “afán recaudatorio”. “Dicen que mejorará la calidad del aparcamiento, pero la única diferencia va a ser que habrá que pagar un dinero por dejarlo en la calle. Va a haber la misma cantidad de coches y la misma cantidad de aparcamientos”, afirma.

“Cuando lo vi me pareció descabellado. Son barrios obreros en los que a la gente le cuesta llegar a fin de mes”, señala. Bugarín cree que la implantación de zonas azules y naranjas en más lugares de la ciudad podría generar subidas en el precio de las plazas de garaje. “Lo único que puede pasar es que la gente que tiene garajes alrededor, que es poca, les ponga un precio desproporcionado”, comenta. En estos momentos él paga 50 euros al mes por alquilar una plaza, aunque está convencido de que el precio subirá en cuanto entren en vigor las nuevas zonas de aparcamiento.

El residente duda de que el Ayuntamiento dé marcha atrás, pero inició la recogida como una manera de demostrar su disconformidad. Bugarín sospechaba que muchos vecinos, al igual que él, se manifestarían en contra de la medida, aunque no esperaba que la petición se compartiera tantas veces. Todavía no sabe cuántas firmas quiere llegar a recoger ni cuando finalizará su campaña. De hecho, se está planteando iniciar otra en papel. “La desventaja que tiene es que no llega a la gente más mayor, por eso me estoy planteando recoger firmas escritas”, añade.

No obstante, desde el Consistorio recuerdan que el verdadero órgano de participación e interlocución que tiene el Ayuntamiento con sus barrios y distritos son las Juntas y las asociaciones vecinales. Estas entidades son, según el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, las encargadas de “impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora”.