Zaragoza prevé triplicar las plazas de zona azul y naranja a partir del próximo año

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene la intención de ampliar las zonas de estacionamiento regulado hasta alcanzar una cifra cercana a las 20.000 plazas, es decir, más del triple de las 6.569 que actualmente se distribuyen por la capital aragonesa. En concreto, el gobierno PP-Cs va a aprovechar la licitación del nuevo contrato –el actual caduca en octubre– para extender la zona azul y la naranja a prácticamente todos los barrios. Para ello, representantes del área de Movilidad se están reuniendo estos días con las juntas de distrito para presentar el plan de expansión y conocer la opinión de los vecinos ya que, según el área que dirige la concejal Natalia Chueca, la decisión no se impondrá.

En cualquier caso, el equipo de gobierno de Jorge Azcón tiene la firme determinación de ampliar la zona azul y naranja en la ciudad. Desde enero se viene trabajando en una propuesta que estos días se ha presentado a todos los distritos salvo Centro, Torrero y Las Fuentes, con los que se hablará próximamente. Según fuentes de Movilidad, existe una «predisposición casi total» por parte de los vecinos a extender el estacionamiento regulado en sus calles, aunque hay barrios que ya han mostrado su rechazo, como el de La Almozara, lo que ha llevado al Consistorio a modificar sus planes iniciales en estos casos.

En líneas generales, el Ayuntamiento prevé ampliar las zonas azul y naranja por las calles aledañas a las ya existentes, la mayoría en el centro de la ciudad. De esta forma, el estacionamiento regulado se extenderá con el nuevo contrato por La Romareda, Las Delicias, San José y el Rabal, entre otros. Para siguientes licitaciones, a largo plazo, incluso se plantea una ampliación mayor, que alcanzaría a Torrero, La Bombarda o Las Fuentes, mientras que otros barrios más periféricos no entran en el plan al contar con plazas de garaje y de aparcamiento suficientes, como Actur o Distrito Sur.

Para convencer a los vecinos, el gobierno ofrece establecer una proporción mayor de plazas para residentes (ESRE), de entorno al 60%, mientras que las de rotación (ESRO) se quedarían en el 40%, al contrario de lo que ocurre con las existentes hasta ahora.

Movilidad quiere garantizar así que los vecinos que no cuentan con plaza de garaje puedan estacionar en las calles por un precio asequible, ya que en la actualidad la zona naranja cuesta unos 10 euros al mes. En este sentido, algunas juntas de distrito han advertido de que no aceptarán un incremento de este precio, tal y como se ha planteado en alguna de las reuniones, mientras desde PP-Cs aseguran que este debate todavía no está encima de la mesa.

Contrato prorrogado

El contrato de gestión del servicio de zona azul y naranja de Zaragoza, en manos de la empresa Z+M, expira el 31 de octubre, una década después de su adjudicación. El Consistorio trabaja en los pliegos de la nueva licitación, aunque desde Movilidad asumen que habrá que prorrogar la vinculación actual por un tiempo ya que el concurso no llegará a tiempo. El retraso no preocupa al gobierno, que prevé que no será muy prolongado, y además se quieren establecer unas nuevas condiciones adecuadas que mejoren el servicio.

Para ello, y en la línea de trabajo que ha marcado la concejal Chueca en otros contratos como el de parques o el de limpieza, se prevé introducir mejoras tecnológicas que faciliten el servicio a los ciudadanos. Además, es necesario conocer el número de plazas y su distribución en la ciudad para fijar el coste de la licitación que impulsará el Consistorio. De ahí que ahora se centren los trabajos en establecer la expansión de las zonas.

El contrato que caduca este año contempla 6.777 plazas, pero nunca se ha alcanzado tal cifra. El pasado mes de mayo se instalaron 136 estacionamientos regulados en Las Delicias, la última ampliación acometida en la ciudad, con los que se alcanzaron las 6.569.