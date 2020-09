La Policía Local tiene que sacar de un salón de juegos a un vecino que se saltó la cuarentena en Tauste

Una denuncia por infringir la ley y una advertencia de que la próxima vez será detenido por un delito de desobediencia grave si vuelve a salir a la calle antes de cumplir la cuarentena por vivir con un positivo de covid. Estas son las consecuencias que tuvo para un vecino de Tauste irse a un salón de juegos ignorando la obligación de quedarse en casa para evitar posibles contagios. Para el establecimiento el perjuicio económico fue peor ya que, sin tener porqué puesto que ninguna norma le obliga, el propietario decidió cerrarlo durante 24 horas para desinfectarlo.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en Tauste. La Policía Local tuvo que acudir a un salón de juegos-bar después de que las empleadas llamaran para informar de que tenían un cliente, de unos 55 años, que podía estar infectado de covid-19 y que, aunque le estaban pidiendo que se marchara a casa, no les hacía ningún caso. Las trabajadoras, a través de terceras personas, conocían que este hombre debía estar confinado ya que su yerno –que también había estado antes que él en el salón– había dado positivo en covid-19.

Al llegar, los agentes comprobaron que, efectivamente, el vecino estaba jugando en una de las máquinas tragaperras y en un evidente estado de embriaguez. Tras identificarlo, llamaron al centro de salud, donde les confirmaron que él había dado negativo a los análisis, pero que tenía que estar en su domicilio por compartirlo con su yerno, que sí está infectado.

Por suerte, a esa hora, sobre las 13.30, no había más gente jugando, por lo que no fue necesario identificar a ninguna persona que pudiera haber estado en contacto con él. Además, las trabajadoras confirmaron que no había estado más de diez minutos.

Pero antes de invitar al vecino a irse a su casa llevaron a cabo un proceso burocrático muy poco efectivo para situaciones urgentes. Fuentes policiales explican que, de entrada, tanto en este caso como en otros, tienen que llamar al centro de salud para preguntar si es cierto que una persona tiene covid o está en cuarentena. Como el centro no se lo puede decir a ellos oficialmente por protección de datos, se lo comunica a Salud Pública. Entonces esta, vía correo electrónico, vuelve a trasladar a los agentes la información de si tiene o no covid. Cuando por fin los policías se dan por enterados, transmiten al interesado que tiene que irse a casa y no salir.

Si al día siguiente se encuentran de nuevo con esa persona, le dicen que se marche a su domicilio y vuelven a comunicar a Salud Pública que han detectado que está en la calle. Entonces, Sanidad traslada a los agentes que procedan a la detención para un ingreso forzoso y para que así cumpla la cuarentena.

Los agentes de los cuerpos de Policía Local de los pueblos tienen que hacer frente a estas situaciones sin medios de protección adecuada y sin formación para saber cómo actuar o detener a un contagiado. Lo más que llevan es una mascarilla quirúrgica y una pantalla.