Diez años para ver la luz en la calle Condes de Aragón de Zaragoza

Las obras de colocación de alumbrado público en el lado izquierdo de la calle Condes de Aragón, en el distrito Universidad de la capitala aragonesa, son una realidad más que palpable y avanzan a buen ritmo. Se trata de una intervención muy demandada por los residentes de la zona y especialmente por la Asociación de Vecinos Agustina de Aragón, que lleva peleando más de una década por las ansiadas farolas. “Hemos peleado más de diez años por el alumbrado en el lado de los impares”, señala Pablo Sánchez, presidente de la entidad.

En estos momentos, los operarios se encuentran rellenando una zanja a la altura del CEIP César Augusto de Zaragoza. Y aunque al comienzo de la calle ya se pueden ver las nuevas farolas, el colectivo vecinal todavía no lanza las campanas al vuelo. “Después de los 12 años de vicisitudes que hemos pasado, hasta que las farolas no estén encendidas no me lo terminaré de creer”, comenta el portavoz.

También los vecinos están deseando que se haga la luz en esta zona en la que cuando anochece apenas hay visibilidad. “Llevo años viviendo aquí y como siempre voy por la misma acera no me había percatado de que en el otro lado no había luz. Es verdad que toda esa zona está oscura por la noche. Las farolas se notarán, nos quedará esto precioso”, comenta un ciudadano que vive en Condes de Aragón.

Para otro vecino el problema no es tanto la falta de iluminación, ya que en un lado de la calle sí hay farolas, sino el tamaño de la copa de los árboles. “Es cuestión de podarlos. Iluminación hay, pero no pasa por culpa de las hojas y ramas de los árboles”, señala.

“Los árboles que plantaron han crecido tanto que cuando llega el invierno, a las seis de la tarde ya no se ve un pimiento”, asegura Sánchez. Por este motivo, las nuevas farolas que se están colocando son un tanto especiales. Cuentan con un brazo largo que alumbra la calzada y otro más bajo, en el lado opuesto, que iluminará las aceras. Esto acabará con el problema que los viandantes sufrían hasta ahora.

Para constatar el avance de las obras, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Patricia Cavero han visitado la zona y han destacado que la actuación proporcionará “una iluminación adecuada, segura y sostenible que mejorará la accesibilidad de las calles”. Además, las nuevas luminarias permitirán reducir un 60,31% el consumo energético.

El proyecto de renovación del alumbrado se extenderá también a otras vías como Luis Bermejo, Pedro IV el Ceremonioso o Félix Navarro Pérez, entre otras. Asimismo, se instalarán luminarias en fondos de saco y aparcamientos.

Sánchez celebra el buen ritmo al que avanzan los trabajos y el modo en el que se están llevando a cabo. “Lo que están haciendo muy bien es que conforme van avanzando con la obra se repliegan y van liberando las plazas de aparcamiento que ocupaba la maquinaria”, considera.

Además, para Sánchez resultaba inconcebible que una calle como esta careciera de iluminación en uno de sus lados. “Los políticos no se creían que no hubiera iluminación en la calle Condes de Aragón, cuando es una calle de primera en la que se pagan unos impuestos de primera. Algunos han tenido que venir a verlo para creérselo”, lamenta. “Están haciendo viviendas de lujo al final de la calle y que esta no tuviera luz nos parece un poco fuerte”, añade.

El proyecto se adjudicó el pasado mes de octubre por 528.862 euros y supondrá “una enorme mejora” para quienes viven y pasean por la zona. “Estamos contentos. Esperamos que todo termine bien”, concluyen desde la asociación.